Xand Avião lança EP "Viva La Vida" nesta sexta-feira, 24

O que faz você sentir que está vivendo a vida? Essa talvez seja uma pergunta recorrente no decorrer da humanidade, que surge entre pensamentos solitários e compartilhados. Mas, há quase dois anos, o questionamento ganha outra perspectiva a partir do cenário de pandemia. Muitos recorreram às suas respostas para encontrar esperança em um momento de incertezas. Nesta perspectiva, o cantor cearense Xand Avião lança o EP “Viva La Vida” nesta sexta-feira, 24, com o objetivo de trazer alegria às pessoas que passaram os últimos meses enfrentando o dia a dia com o coronavírus.

Nas redes sociais, ele compartilha palavras que trazem significados pessoais, como “família”. “Viva as broncas pelas tatuagens alcançadas, as orações pela saúde nos caminhos da estrada. Viva a vida de verdade, viva a simplicidade. Viva a vontade de viver, viva o medo de faltar. Viva o amor e o amar”, escreveu. Também há “música”: “Viva a estrela da vida humana. Viva a mais perfeita forma de comunicação. Viva aquela que faz bater mais forte o coração. Viva meu ganha pão. Viva a emoção”.

Uma das canções que estará presente no álbum é a faixa-título “Viva La Vida”, pensada para proporcionar diversão ao público. “Todo o sentimento que enfrentamos no período da pandemia nos levou para diversos lugares. Tristeza, alegria, indecisão... E, com este projeto, desde o momento em que eu e os demais músicos nos reunimos, queríamos algo alegre e que tirasse a gente dessa sensação que enfrentamos neste período”, afirma em entrevista concedida ao O POVO.

Entretanto, a primeira aposta de sucesso será “Bebi Até Cair”. “É uma música fora da curva. Ela começa com uma bachata e depois muda para o forró sem ninguém esperar. Tem uma brincadeira que fiz com Gusttavo Lima nela. Acho que ela tem um potencial. Mas as outras não deixam a desejar”, comenta.

No total, sete faixas integrarão o disco e marcarão o retorno do artista à produção. "Foi um processo bem desafiador, pois fazia tempo que eu não produzia, só cantava e pronto. Esse tem 100% Xand Avião em todos os sentidos. Da produção até os detalhes para a gravação e dicas da iluminação”, explica.

O EP foi gravado na Lagoa do Uruaú, onde Xand Avião passou o isolamento social rígido com a família. “Eu escolhi gravar na lagoa porque foi meu refúgio durante a pandemia inteira. Passei lá momentos inesquecíveis com meus filhos e minha esposa. Queria mostrar para o Brasil e para o mundo como aquele lugar tem uma energia maravilhosa. E lógico: divulgar meu Ceará para o mundo todo”, diz.

De acordo com ele, a música foi a responsável por salvá-lo durante a pandemia. Com as lives e ao tocar instrumentos, conseguiu se alegrar e também levar animação para quem estava em casa - assim como ele. Agora, já cria expectativas para outubro, quando tem os primeiros shows presenciais marcados depois de um ano e meio.

“Já tentei imaginar como será, mas não consigo visualizar. Com certeza muita emoção, choro e tudo mais. O que eu espero do futuro é viver mais ainda a vida intensamente, por isso a escolha do nome ‘Viva La Vida’. Curtir a família, os amigos, as coisas simples, porque isso, sim, é o que vale a pena. Pude comprovar isso durante esse um ano e meio de pandemia e nas coisas que estão acontecendo em todo o mundo”, finaliza.

Para os próximos meses, Xand Avião também planeja o festival “Viiixe! Forró e Piseiro”, que tem estreia presencial marcada para 12 de março de 2022, em Fortaleza. O evento, que percorrerá várias capitais brasileiras, contará com apresentações dos nomes mais proeminentes do gênero, como João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Zé Vaqueiro e Nattan.

