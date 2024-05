Fortal 2024: veja programação dos blocos, ingressos, abadás e mais

Micareta ocorre entre os dias 18 e 21 de julho, e conta com diversas atrações, como Bell Marques, Xand Avião e Ivete Sangalo; veja programação do Fortal

No principal ambiente do Fortal 2023 , o Corredor da Folia terá shows de Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Bell Marques, Léo Santana e mais.

A nova edição do Fortal está marcada para acontecer entre os dias 18 e 21 de julho. Este ano, o evento contará com programação diversificada nos três espaços durante os quatro dias de folia.

Já no Palco Arena, a folia do Carnaval toma conta do espaço com as apresentações de Timbalada, É o Tchan e Tuca Fernandes. A programação completa deve ser divulgada em breve, de acordo com site do evento.

Fortal 2024 retorna à Cidade Fortal

O Fortal 2024 retornará ao seu antigo local de realização, a Cidade Fortal situada no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em live nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 22.

A decisão foi tomada após intermediação com a família Dias Branco, dona do terreno, e divulgada ao lado dos organizadores do evento.