Ludmilla e Ivete Sangalo cancelam turnês pelo Brasil; entenda motivo

Nesta quarta-feira, 15, as artistas Ludmilla e Ivete Sangalo anunciaram em suas redes sociais o cancelamento de suas turnês de comemoração de carreira pelo Brasil que fariam neste ano.

A baiana, com "A Festa", celebraria 30 anos de trajetória na música com shows que passariam por Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará. Já Ludmilla encerra o “Ludmilla In The House Tour”, que comemora 10 anos de sua carreira.

Em nota no Instagram, o perfil de Ivete publicou: “A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas.”