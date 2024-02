Ivete Sangalo comemora aniversário das filhas gêmeas em Salvador

Crédito: Reprodução/@ivetesngmaniia no X e @ivetesangalo no Instagram

Ivete Sangalo fez uma festa de aniversário para celebrar os 6 anos das gêmeas Marina e Helena nesta terça-feira, 27, em Salvador. As filhas caçulas da cantora e apresentadora baiana — que são fruto da relação da artista com o nutricionista Daniel Cady — completaram nova idade em pleno Carnaval, no último dia 10, quando a mamãe estava em cima do trio, animando a folia baiana.

Ivete, que recebeu alta após pneumonia que a levou para o hospital durante três dias na semana passada, foi fotografada chegando no Cerimonial Sollar Cunha Guedes, localizado no Corredor da Vitória. Ela estava com as filhas e com o primogênito, Marcelo Sangalo Cady, 14. O jovem músico usava um boné da Gucci avaliado em quase R$ 3 mil.

