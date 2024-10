CazéTV fecha com pai de Anitta para jogo do Brasileirão

A CazéTV fechou com Mauro Machado, pai da cantora Anitta, para a transmissão do jogo entre Athletico Paranaense e Botafogo, pelo Brasileirão. O ‘painitto’, como é conhecido, estará pela primeira vez neste tipo de função. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

A ideia surgiu em setembro, durante a transmissão do jogo da NFL no Brasil. A fim de chamar atenção de Casimiro Miguel, Mauro pediu para participar de uma transmissão do canal, que disse acompanhar fielmente.