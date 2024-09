Namorado de Anitta fecha comentários em rede social

O novo relacionamento de Anitta já era comentado e especulado há algumas semanas. No entanto, somente agora ele ficou claro para a população com as ações dos dois lados. A cantora também apresentou o atleta como seu novo namorado recentemente.

Vinícius Souza iniciou sua carreira no Flamengo em 2014 e fez sua estreia como profissional em 2019. Hoje, ele tem 25 anos e joga no Sheffield United, da Inglaterra. Natural de Padre Miguel, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele tem se destacado no futebol.

