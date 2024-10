Anitta relembra abuso sexual na adolescência: ‘Me senti tão suja’

“Eu nunca expus isso em público. Eu sempre me coloquei numas relações meio abusivas e, quando eu tinha de 14 para 15 anos , eu conheci uma pessoa. Eu tinha medo dele. Ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Eu não sei, eu era diferente quando era adolescente, eu não era do jeito que eu sou hoje em dia”, disse na série documental.

A cantora Anitta recordou ter sido abusada sexualmente na adolescência durante conversa com o amigo e também músico J Balvin. Participando do documentário “A Great Day with J Balvin”, a artista brasileira lembrou de quando foi violentada por um conhecido da família.

Anitta revela ter sido abusada sexualmente aos 14 anos

“Faz muito pouco tempo que parei de achar que isso é culpa minha, que eu parei de achar que eu causei isso para mim. E eu sempre tive medo do que as pessoas iam falar: ‘Como ela pode ter sofrido isso e hoje ser tão sexual, ser tão aberta?’. Vivi com isso por muitos anos e, nesse ponto, eu me senti tão suja, miserável e culpada”, explicou.

Na conversa com o artista colombiano, a funkeira detalhou que, na época do ocorrido, não contou para a família, tendo falado sobre o abuso sexual pela primeira vez em 2020, no seu próprio documentário “Anitta: Made In Honório”.