Vinicius Souza, ex-Flamengo, posta nova foto romântica com Anitta; veja

Vinicius Souza segue os mesmos passos da namorada e também mora fora do Brasil. O jogador defende o Sheffield United, da Inglaterra, atualmente e tem vínculo com o clube até junho de 2027.

O relacionamento entre o jogador Vinicius Souza e a cantora Anitta parece estar cada vez mais sério. Depois de assumirem o romance publicamente , os dois têm aparecido com frequência nas redes sociais e sempre em clima de romance. Na última segunda-feira (8), por exemplo, o atleta do Sheffiel United, da Inglaterra, compartilhou um novo registro ao lado da amada e mobilizou fãs da artista na web.

Fãs estavam atentos à possibilidade de Anitta assumir o romance desde o início de setembro, quando Vinicius apareceu na festa da artista após o show no intervalo da NFL no Brasil . O jogador não só compareceu ao evento como, segundo fontes próximas, passou a noite em clima de romance com a amada.

Os rumores sobre o romance rolam há meses nas redes sociais , mas a oficialização só ocorreu no final do mês passado – em setembro. Anitta, de 31 anos, fez a primeira aparição pública ao lado de Vinicius Souza durante a Semana de Moda de Paris, na França.

Carreira de Vinicius Souza

Carioca de Padre Miguel, Vinicius iniciou sua carreira em 2014, no seu clube de coração: o Flamengo. O Garoto do Ninho deu os primeiros passos nas categorias de base do Rubro-Negro e só estreou pelo profissional no emblemático ano de 2019. O atleta, inclusive, teve destaque na disputa do Brasileirão à época e sagrou-se campeão da Libertadores da América junto aos comandados de Jorge Jesus.

Tudo aconteceu rápido demais para Vinicius Souza no profissional. Um ano depois de subir ao time principal do Flamengo, o jogador teve seu passe vendido por cerca de R$ 15,2 milhões à época para o Lommel, da Bélgica, e viveu sua primeira experiência no futebol europeu.

Em agosto de 2023, transferiu-se ao Sheffield United, da Inglaterra, em um acordo de quatro anos. Por lá, Vinicius Souza disputou 47 jogos em quatro torneios distintos: Championship, EFL Cup, Premier League e FA Cup.