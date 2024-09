Vinicius Souza, namorado de Anitta, é pai e teve casamento meteórico após passagem pelo Flamengo

A primeira aparição pública para oficialização do romance ocorreu nessa quarta-feira (25) durante a Semana de Moda de Paris. Nesta quinta, Anitta compartilhou um carrossel de imagens com registros da semana, e Vinição aparecia em duas.

O jogador Vinicius Souza, conhecido como ‘Vinição’ entre rubro-negros, estourou a bolha futebolística e ganhou os holofotes após assumir namoro com Anitta . A oficialização do relacionamento despertou tanta curiosidade em internautas e fãs, que o atleta ganhou mais de 21 mil seguidores horas após as aparições juntos. Revelado pelo Flamengo , o meia teve uma passagem efêmera no profissional e por isso o Jogada 10 reuniu informações sobre o Garoto do Ninho.

Carreira no futebol

O jogador de 25 anos assinou um contrato de quatro anos com o Sheffield United, da Inglaterra, em 2023. O clube disputa a Premier League e tem dado espaço para Vinição, que atua como volante na equipe, se consolidar no futebol do Velho Continente.

De Padre Miguel, bairro do Rio de Janeiro, para o mundo, Vinicius Souza deu seus primeiros passos no futebol justamente no clube de coração. Chegou ao Flamengo em 2014 para figurar a equipe do sub-15 das categorias de base do clube e fez sua estreia no profissional cinco anos depois, em 2019.

A estreia no profissional ocorreu no clássico dos milhões da Taça Rio 2019. Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar da decisão do turno, e o Rubro-Negro levou o troféu nos pênaltis, por 3 a 1. Vinicius disputou, ao todo, cinco partidas do Carioca e três do Brasileirão pela equipe principal.