Unidos da Tijuca escolhe samba-enredo que tem Anitta como compositora

Com a história do orixá Logun-Edé como tema, a Unidos da Tijuca escolheu o samba-enredo de 2025 que tem Anitta como uma das compositoras

O evento para a definição da música teve início na noite de sábado, 21, mas a escolha definitiva veio apenas na madrugada de domingo, 22. Todas as composições que concorriam tinham como enredo o orixá Logun-Edé.

A cantora Anitta fará sua estreia no Carnaval 2025 do Rio de Janeiro como compositora. O samba-enredo "Logun-Edé: Santo Menino que velho respeita" , composto por ela, Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau, foi escolhido como hino da Unidos da Tijuca para o ano que vem.

"Logun-Edé: Santo Menino que velho respeita", samba-enredo vencedor, traz a história do orixá da riqueza e fartura, filho de Oxóssi e Oxum. A música está prevista para ecoar pela avenida da Sapucaí na segunda-feira do Carnaval 2025 no dia 3 de março.

Anitta não participou do evento, pois estava fora do Brasil para compromissos profissionais. Mas já havia expressado anteriormente que torcia pela vitória.