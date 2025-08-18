Carro elétrico: quanto custa e qual o mais barato hoje?

Qual o valor de um carro elétrico hoje? Qual o mais barato?Os carros elétricos estão mais acessíveis no Brasil. Saiba qual é o modelo mais barato em 2025, quanto custa carregá-lo e o valor da bateria
O mercado de carros elétricos avança rapidamente no Brasil. Em 2024, foram vendidos 61.615 modelos 100% elétricos segundo a Fenabrave.
A entrada de marcas chinesas como BYD e GWM, aliada à redução de preços de montadoras tradicionais, tornou esses veículos mais competitivos e visíveis nas ruas brasileiras.
Esse crescimento mostra que os elétricos não são mais promessa de futuro: eles já ocupam um espaço relevante no mercado automotivo nacional.
Ainda que dúvidas sobre bateria, autonomia e desvalorização persistam, o aumento da procura comprova que os modelos sustentáveis vieram para ficar.
Qual é o carro elétrico mais barato do Brasil hoje?
O modelo mais acessível em 2025 é o Renault Kwid E-Tech, vendido por R$ 99.990. Lançado por R$ 142.990, ele teve sucessivas quedas de preço para se manter competitivo.
O subcompacto possui autonomia de 185 km (padrão Inmetro), mas na prática pode rodar até 250 km. Entre os equipamentos, traz seis airbags, sensor de estacionamento, central multimídia de 7" e conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.
Quanto custa um BYD pequeno?
O BYD Dolphin Mini chegou em 2024 por R$ 115.800 e rapidamente se tornou o carro elétrico mais vendido do Brasil, com mais de 21 mil unidades emplacadas em apenas um ano.
O modelo tem autonomia de 280 km, bateria de 38,8 kWh e uma lista de equipamentos de destaque, como faróis de LED, rodas de liga leve de 16", central multimídia de 10,1", controle de cruzeiro e seis airbags.
Quanto custa para carregar um carro elétrico?
O custo para recarregar um carro elétrico depende da tarifa de energia da região e da capacidade da bateria.
Em média, carregar completamente um modelo compacto como o Kwid E-Tech ou o Dolphin Mini custa entre R$ 20 e R$ 40, considerando a tarifa residencial brasileira.
Isso significa que rodar 100 km com um elétrico pode custar menos de R$ 10, valor muito inferior ao de veículos a combustão.
Qual o valor do IPVA de um carro elétrico?
O IPVA dos carros elétricos varia de acordo com o estado. Em São Paulo, por exemplo, eles têm desconto de até 50%. No Ceará, desde 2021, os veículos movidos a motor elétrico estão sujeitos uma alíquota de 0,5%.
Já em estados como Paraná e Rio Grande do Sul, a alíquota pode chegar a 3%. Em alguns lugares, como Distrito Federal e Pernambuco, há isenção total. É fundamental verificar a legislação local antes da compra.
Qual o preço da bateria de um carro elétrico?
A bateria é o componente mais caro de um carro elétrico. Atualmente, a substituição pode custar entre R$ 60 mil e R$ 120 mil, dependendo do modelo.
Apesar disso, as montadoras oferecem garantias de até 8 anos, e a vida útil real costuma ser superior a 10 anos.
Os 10 carros elétricos mais baratos do Brasil em 2025
A seguir, veja lista dos carros elétricos mais baratos vendidos no Brasil:
- Renault Kwid E-Tech – R$ 99.990
- BYD Dolphin Mini – R$ 115.800
- Caoa Chery iCar – R$ 119.990
- Neta Aya – R$ 124.900
- JAC E-JS1 – R$ 132.900
- GWM Ora 03 Skin – R$ 150.000
- BYD Dolphin – R$ 159.800
- BYD Yuan Pro – R$ 182.800
- Neta X – R$ 194.900
- Fiat 500e – R$ 214.990