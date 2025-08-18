Carro elétrico: quanto custa e qual o mais barato hoje?

Renault Kwid E-Tech é o carro elétrico mais barato do Brasil, em 2025. / Crédito: Divulgação/Renault

O mercado de carros elétricos avança rapidamente no Brasil. Em 2024, foram vendidos 61.615 modelos 100% elétricos segundo a Fenabrave. A entrada de marcas chinesas como BYD e GWM, aliada à redução de preços de montadoras tradicionais, tornou esses veículos mais competitivos e visíveis nas ruas brasileiras.

O subcompacto possui autonomia de 185 km (padrão Inmetro), mas na prática pode rodar até 250 km. Entre os equipamentos, traz seis airbags, sensor de estacionamento, central multimídia de 7" e conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Quanto custa um BYD pequeno? O BYD Dolphin Mini chegou em 2024 por R$ 115.800 e rapidamente se tornou o carro elétrico mais vendido do Brasil, com mais de 21 mil unidades emplacadas em apenas um ano. O modelo tem autonomia de 280 km, bateria de 38,8 kWh e uma lista de equipamentos de destaque, como faróis de LED, rodas de liga leve de 16", central multimídia de 10,1", controle de cruzeiro e seis airbags.