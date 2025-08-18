Autonomia do carro elétrico: veja como funciona a bateria

autonomia de um carro elétrico é a distância que ele consegue percorrer com uma carga completa / Crédito: Divulgação/Sony

O comércio de carros elétricos no Brasil vem crescendo exponencialmente. A procura por esse tipo de automóvel envolve sustentabilidade, custo e praticidade. A autonomia de um carro elétrico, isto é, a distância que ele consegue percorrer com uma carga completa, depende diretamente da capacidade e da tecnologia da bateria utilizada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A tecnologia das baterias apresenta diferentes performances, funcionando ao armazenar energia para alimentar o motor. Quando o motorista acelera, a bateria promove uma reação química que libera elétrons, gerando corrente elétrica que faz o motor girar. Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado A recarga, por sua vez, pode ser feita em tomadas domésticas e em eletropostos públicos. No caso do carro Kwid E-Tech da Renault, um carregador rápido leva cerca de 40 minutos para atingir 80% da carga. No Chevrolet Bolt EV, uma hora conectado adiciona cerca de 40 km de autonomia. A composição química da bateria também influencia a velocidade de recarga e segurança: baterias de fosfato de ferro-lítio resistem melhor ao calor, são mais estáveis em colisões e têm vida útil mais longa.