Creta foi o veículo novo mais buscado em julho no Ceará, segundo relatório Webmotors

Pesquisa com base nas visitas feitas pela plataforma também mostra o Toyota Corolla ocupando a liderança do segmento de usados no mês

O Hyundai Creta manteve a liderança como o modelo de veículo 0KM mais procurado do Ceará em julho deste ano na plataforma Webmotors Autoinsights, ferramenta com base nas buscas e visitas do mercado automotivo brasileiro.

De acordo com o levantamento, o SUV da Hyundai é seguido pelo Toyota Hilux SW4 e Ford Ranger, com as posições inalteradas em relação a junho deste ano. Na sequência estão Fiat Strada, Toyota Hilux, Toyota Corolla, Toyota Corolla Cross, BMW 320i, Hyundai HB20 e Honda HR-V.



Já no segmento de usados, o Toyota Corolla também manteve a liderança como modelo mais procurado em julho para o segmento, seguido por Honda Civic, Toyota Hilux SW4, Toyota Hilux, Chevrolet Onix, Volkswagen Gol, Chevrolet S10, Hyundai HB20, Fiat Strada e Fiat Uno.

