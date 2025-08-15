Fiat Toro 2026 tem novidades no visual e mais tecnologia e parte de R$ 159 mil

Picape Fiat Toro 2026. Na foto, a versão Endurance / Crédito: Pedro Brito/Divulgação/Fiat

A Fiat Toro linha 2026 estreia com novo design, que traz linhas retas como diferencial, e mais equipamentos. Na versão de entrada, Endurance Turbo Flex, o modelo chega no valor de R$ 159,49 mil, enquanto a topo de linha, Ranch Diesel, custa R$ 228,49 mil.

Veja os preços

Endurance Turbo Flex - R$ 159.490,00

Freedom Turbo Flex - R$ 169.490,00

Volcano Turbo Flex - R$ 186.490,00

Ultra Turbo Flex - R$ 196.490,00

Volcano Diesel - R$ 210.490,00

Ranch Diesel – R$ 228.490,00

Por fora, a picape ganhou mudanças significativas, começando pelo Daytime Running Light - luz de rodagem diurna (DRL), que agora passa a ter um novo desenho, com assinatura em formato de pixels segmentados. A nova grade em formato trapezoidal é cortada por linhas retas e verticais.

O conjunto de faróis permanece full-led e posicionados acima das novas saídas de ar nas extremidades do para-choque, reforçado pelo novo skidplate (componente fixado na parte inferior do veículo, geralmente na área do motor e transmissão, para proteger essas peças contra impactos, atritos e detritos encontrados em terrenos acidentados ou fora de estrada) que também foi alargado.

Para o novo desenho na traseira, novas lanternas full-led seguem a linha de assinatura em formato de pixels segmentados.

A maçaneta de abertura da caçamba passa a ter formato wide, permanecendo com a mesma abertura com duas portas traseiras. Assim como na dianteira, as saídas de ar são posicionadas nas extremidades para ressaltar a largura do modelo, e estão posicionadas acima do novo para-choque traseiro, que agora é mais horizontal. Da mesma maneira, as linhas no visual traseiro se conectam.



No interior, o painel digital de 7” ganhou nova grafia e fontes em todas as versões. O modelo agora conta com um desenho do câmbio mais moderno e freio de mão eletrônico, além do auto hold (retenção automática, uma função de assistência ao condutor que mantém o veículo parado, mesmo após o motorista tirar o pé do pedal do freio). A picape também ganhou USB traseiro com entradas para cabos tipos A e C. Painel digital da Fiat Toro 2026 Crédito: Pedro Brito/Divulgação/Fiat Potência e performance

A Toro permanece com dois conjuntos de motorização: Turbo 270 Flex e 2.2 Turbodiesel. Com o motor Turbo 270 Flex, a picape entrega 176 cv de potência e 270 Nm de torque, incluindo as versões Endurance, Freedom, Volcano e Ultra, que permanece como topo de linha com esta motorização.



Já com o motor MultiJet 2.2 Turbodiesel, que tornou a Toro mais potente e econômica e equipa as versões Ranch e Volcano, o modelo entrega 200 cv de potência e 450 Nm de torque, um ganho de 18% na potência e 29% no torque, unindo agilidade, performance e menor consumo de combustível.

Segundo a Fiat, o motor Multijet 2.2 Turbodiesel é projetado para as necessidades do consumidor brasileiro, e por isso possui cabeçote de alumínio e duplo comando de válvulas, coletor de admissão variável, injeção de diesel de alta pressão (2.000 bar), turbocompressor com geometria variável, intercooler ar-água e duplo circuito de refrigeração do motor. Motor da Fiat Toro 2026 Crédito: Pedro Brito/Divulgação/Fiat

Mais tecnologia

A Fiat atualizou os pacotes de serviços conectados Fiat Connect////Me, disponíveis para todos os modelos da marca que oferecem esta funcionalidade, estreando as mudanças com a Fiat Toro 2026.

Durante a gratuidade de até 6 meses, para que os clientes conheçam os serviços, a marca passa a oferecer o pacote Premium + Wi-Fi embarcado. Além disso, o pacote Essential traz funcionalidades gratuitas por até 5 anos, como possibilidade de atualizações remotas de software, informações e status de saúde do veículo e notificações a bordo.

Após o período de gratuidade, os pacotes disponíveis para subscrição do Fiat Connect////Me foram otimizados, com três diferentes opções: o Smart Control permite o envio de comandos do veículo à distância e mapa inteligente; o Safe traz serviços ligados a segurança e socorro inteligente, incluindo benefícios reais de desconto no seguro veicular.