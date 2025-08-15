Fiat Toro 2026 tem novidades no visual e mais tecnologia e parte de R$ 159 mil

Fiat Toro 2026 tem novidades no visual e mais tecnologia e parte de R$ 159 milDesign exterior segue nova identidade visual da marca, com linhas precisas e geométricas; picape tem opção de motorização a diesel e flex
A Fiat Toro linha 2026 estreia com novo design, que traz linhas retas como diferencial, e mais equipamentos. Na versão de entrada, Endurance Turbo Flex, o modelo chega no valor de R$ 159,49 mil, enquanto a topo de linha, Ranch Diesel, custa R$ 228,49 mil.
Veja os preços
Endurance Turbo Flex - R$ 159.490,00
Freedom Turbo Flex - R$ 169.490,00
Volcano Turbo Flex - R$ 186.490,00
Ultra Turbo Flex - R$ 196.490,00
Volcano Diesel - R$ 210.490,00
Ranch Diesel – R$ 228.490,00
Por fora, a picape ganhou mudanças significativas, começando pelo Daytime Running Light - luz de rodagem diurna (DRL), que agora passa a ter um novo desenho, com assinatura em formato de pixels segmentados. A nova grade em formato trapezoidal é cortada por linhas retas e verticais.
O conjunto de faróis permanece full-led e posicionados acima das novas saídas de ar nas extremidades do para-choque, reforçado pelo novo skidplate (componente fixado na parte inferior do veículo, geralmente na área do motor e transmissão, para proteger essas peças contra impactos, atritos e detritos encontrados em terrenos acidentados ou fora de estrada) que também foi alargado.
Para o novo desenho na traseira, novas lanternas full-led seguem a linha de assinatura em formato de pixels segmentados.
A maçaneta de abertura da caçamba passa a ter formato wide, permanecendo com a mesma abertura com duas portas traseiras. Assim como na dianteira, as saídas de ar são posicionadas nas extremidades para ressaltar a largura do modelo, e estão posicionadas acima do novo para-choque traseiro, que agora é mais horizontal. Da mesma maneira, as linhas no visual traseiro se conectam.
No interior, o painel digital de 7” ganhou nova grafia e fontes em todas as versões. O modelo agora conta com um desenho do câmbio mais moderno e freio de mão eletrônico, além do auto hold (retenção automática, uma função de assistência ao condutor que mantém o veículo parado, mesmo após o motorista tirar o pé do pedal do freio). A picape também ganhou USB traseiro com entradas para cabos tipos A e C.
Potência e performance
A Toro permanece com dois conjuntos de motorização: Turbo 270 Flex e 2.2 Turbodiesel. Com o motor Turbo 270 Flex, a picape entrega 176 cv de potência e 270 Nm de torque, incluindo as versões Endurance, Freedom, Volcano e Ultra, que permanece como topo de linha com esta motorização.
Já com o motor MultiJet 2.2 Turbodiesel, que tornou a Toro mais potente e econômica e equipa as versões Ranch e Volcano, o modelo entrega 200 cv de potência e 450 Nm de torque, um ganho de 18% na potência e 29% no torque, unindo agilidade, performance e menor consumo de combustível.
Segundo a Fiat, o motor Multijet 2.2 Turbodiesel é projetado para as necessidades do consumidor brasileiro, e por isso possui cabeçote de alumínio e duplo comando de válvulas, coletor de admissão variável, injeção de diesel de alta pressão (2.000 bar), turbocompressor com geometria variável, intercooler ar-água e duplo circuito de refrigeração do motor.
Mais tecnologia
A Fiat atualizou os pacotes de serviços conectados Fiat Connect////Me, disponíveis para todos os modelos da marca que oferecem esta funcionalidade, estreando as mudanças com a Fiat Toro 2026.
Durante a gratuidade de até 6 meses, para que os clientes conheçam os serviços, a marca passa a oferecer o pacote Premium + Wi-Fi embarcado. Além disso, o pacote Essential traz funcionalidades gratuitas por até 5 anos, como possibilidade de atualizações remotas de software, informações e status de saúde do veículo e notificações a bordo.
Após o período de gratuidade, os pacotes disponíveis para subscrição do Fiat Connect////Me foram otimizados, com três diferentes opções: o Smart Control permite o envio de comandos do veículo à distância e mapa inteligente; o Safe traz serviços ligados a segurança e socorro inteligente, incluindo benefícios reais de desconto no seguro veicular.
O terceiro e mais completo pacote, Premium + Wi-Fi, inclui todas as funcionalidades disponíveis, além do Wi-Fi embarcado. Com ele, há chamada automática de emergência, assistência mecânica 24h, central de serviços conectados, chamada de emergência, alerta de furto e assistente à recuperação veicular, agendamento online, alertas de condução, extensão smartwatch, assistente virtual, localização do veículo no app, operações remotas, mapa de alcance dinâmico, atualização remota do mapa, busca por ponto de interesse, navegação sem interrupções, tráfego e radares em tempo real e visual 3D.
Confira os itens de cada versão da Fiat Toro 2026
Toro Endurance Turboflex
- Rodas de liga leve R17”
- Freio de estacionamento eletrônico
- USB dianteiro (tipo A/C) + traseiro (tipo A/C)
- Ar-condicionado
- Direção elétrica
- Vidros elétricos (dianteiro/traseiro)
- Travas elétricas das portas
- Retrovisores elétricos com inclinação para baixo
- Controle remoto das chaves
- Alarme
- Cluster digital de 7”
- Multimídia R1 de 7”
- Dois tweeters
- Comandos do rádio no volante
- Desembaçador do vidro traseiro
- Banco do motorista ajustável
- Coluna de direção rebatível e telescópica
- Cruise Control TC+ (Trava eletrônica)
- Airbags laterais e de cortina
- Auto Hold
- LED DRL segmentado
- Faróis Full LED
- Lanternas traseiras Full LED
- Sensor de estacionamento traseiro
- Capa da caçamba
- Forro da caçamba
- ESC, TC, HH
- Luz de iluminação do porta-malas
- Rack de escada
- Terceira luz de freio
- Freio a disco nas rodas traseiras
Freedom Turboflex – todos os itens da Endurance e mais:
- Apoia-braço dianteiro
- Rodas de liga leve R17”
- Central multimídia 8,4”
- Paddle Shift
- Câmera de ré
- Volantes em couro
- A/C digital dual zone
- Para-sol iluminado para o passageiro
- Apoio de braço dianteiro
- Tapetes
- Rack de teto longitudinal
- Faróis de neblina de LED
- Maçaneta da porta na cor da carroceria
- Retrovisores externos na cor da carroceria
Volcano Turboflex – todos os itens da Freedom e mais:
- Rodas de liga leve R18”
- TBM (Conectividade) + NAV
- Sensor de estacionamento dianteiro
- Carregador sem fio
- Bancos de couro
- Apoio de braço traseiro
- Kit de alta tecnologia (sensor de chuva e crepuscular + espelho interno eletrocrômico)
- Lâmpadas de poça e tilt down
- Luzes ambiente de LED
- Entrada e partida sem chave
- Bancos elétricos
- Molduras da linha de cintura cromadas
- Molduras das portas cromadas
- Farol de neblina em LED
Ultra Turboflex – todos os itens da Volcano 1.3 AT mais:
- Rodas R18” escurecidas
- Central Multimídia10,1”
- AEB (Frenagem Autônoma de Emergência/ LDW (Alerta de Saída de Faixa) / AHB (Comutação
- Automática do Farol Alto)
- Capota rígida
- Bolsa de carga
- Santo Antonio (Integrado)
- Estribo lateral (Preto)
- Para-lama
- Bancos de couro com acabamento exclusivo em vermelho
- Emblema externo nas portas dianteiras
- Emblema interno
- Acabamentos internos escurecidos
- Acabamentos externos e logotipos FIAT escurecidos
- Maçaneta da porta na cor da carroceria
- Cor e acabamento do painel (Vermelho)
- Bordado nos bancos dianteiros
- Grupo de instrumentos específico (Movimento de boas-vindas)
Volcano Turbodiesel – todos os itens da Volcano 1.3 AT mais:
- Motor 2.2 Turbodiesel
- Transmissão AT9
- Seletor de tração 4WD
- Controle de descida
- Protetor de cárter
- Pneus ATR
- ESC desligado (4x4 low)
Ranch Turbodiesel – todos os itens da Volcano diesel e mais:
- R1 10,1”
- AEB (Frenagem Autônoma de Emergência/ LDW (Alerta de Saída de Faixa) / AHB (Comutação
- Automática do Farol Alto)
- Retrovisores externos cromados
- Estribo lateral (cromado)
- Santo Antonio (cromado)
- Para-lama
- Bancos de couro (acabamento específico "Marrom")
- Emblema externo nas portas dianteiras
- Emblema interno
- Acabamentos internos escurecidos
- Acabamentos externos cromados
- Cor e acabamento do painel (Marrom)
- Bordado nos bancos dianteiros
- Tapetes em carpete