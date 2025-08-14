Leapmotor inicia importação de carros para o Brasil e confirma estreia ainda em 2025

Leapmotor inicia importação de carros para o Brasil e confirma estreia ainda em 2025A montadora confirma que a estreia no território nacional ocorrerá ainda em 2025, tendo no portfólio os SUVs eletrificados C10 e B10
A chinesa Leapmotor, joint-venture com a Stellantis, avançou em mais uma etapa dos preparativos para sua chegada ao Brasil, com a importação das primeiras unidades dos carros da marca ao País.
A montadora afirma que a estreia no território nacional ocorrerá ainda em 2025, tendo no portfólio os SUVs eletrificados C10 e B10. Os modelos serão comercializados em uma rede de concessionários espalhados pelas principais cidades brasileiras.
"Essa etapa ocorre pouco depois de termos nomeados os primeiros concessionários da marca no Brasil", diz Fernando Varela, vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul.
A chegada dos primeiros modelos ao Brasil já adotou processos como o sistema de importação sobre águas. Esta é uma ferramenta onde os carros são importados antes mesmo do navio chegar ao porto de Santos (SP). Com isso, após o navio atracar, não é necessário esperar o desembaraço da documentação para efetuar o desembarque. Neste primeiro lote foram importadas diferentes configurações do SUV C10.
A Leapmotor também informou que irá trazer ao Brasil soluções adaptadas à realidade local — como a motorização REEV (Range Extended Electric Vehicle, um tipo de veículo híbrido que utiliza motor a combustão para gerar energia elétrica para alimentar o motor elétrico, mas não diretamente para as rodas), que promete ter maior autonomia sem depender da infraestrutura de recarga.