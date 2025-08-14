Leapmotor inicia importação de carros para o Brasil e confirma estreia ainda em 2025

A montadora confirma que a estreia no território nacional ocorrerá ainda em 2025, tendo no portfólio os SUVs eletrificados C10 e B10

A montadora afirma que a estreia no território nacional ocorrerá ainda em 2025, tendo no portfólio os SUVs eletrificados C10 e B10. Os modelos serão comercializados em uma rede de concessionários espalhados pelas principais cidades brasileiras.

A chinesa Leapmotor, joint-venture com a Stellantis, avançou em mais uma etapa dos preparativos para sua chegada ao Brasil, com a importação das primeiras unidades dos carros da marca ao País.

"Essa etapa ocorre pouco depois de termos nomeados os primeiros concessionários da marca no Brasil", diz Fernando Varela, vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul.

A chegada dos primeiros modelos ao Brasil já adotou processos como o sistema de importação sobre águas. Esta é uma ferramenta onde os carros são importados antes mesmo do navio chegar ao porto de Santos (SP). Com isso, após o navio atracar, não é necessário esperar o desembaraço da documentação para efetuar o desembarque. Neste primeiro lote foram importadas diferentes configurações do SUV C10.

A Leapmotor também informou que irá trazer ao Brasil soluções adaptadas à realidade local — como a motorização REEV (Range Extended Electric Vehicle, um tipo de veículo híbrido que utiliza motor a combustão para gerar energia elétrica para alimentar o motor elétrico, mas não diretamente para as rodas), que promete ter maior autonomia sem depender da infraestrutura de recarga.

