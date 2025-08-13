Fiat Cronos atinge a marca de 250 mil unidades vendidas no Brasil

Sedã foi líder de vendas na América do Sul em sua categoria no primeiro semestre de 2025

O Fiat Cronos alcançou 250 mil unidades vendidas no Brasil. O modelo, fabricado no Polo Automotivo de Ferreyra, em Córdoba, na Argentina, é comercializado em três países da América Latina, incluindo o Brasil. No primeiro semestre de 2025, foi o veículo líder de vendas no continente em sua categoria.



O sedã recebeu mudanças para a linha 2026. Agora, as versões do Cronos contam com uma nova grade trabalhada em blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, conectando os faróis e proporcionando maior percepção de largura ao frontal. O para-choque segue a mesma linguagem da nova grade, que conversa com as superfícies esculturais já presentes em gerações anteriores do modelo.