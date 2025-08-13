Fiat Cronos atinge a marca de 250 mil unidades vendidas no Brasil

Fiat Cronos atinge a marca de 250 mil unidades vendidas no BrasilSedã foi líder de vendas na América do Sul em sua categoria no primeiro semestre de 2025
O Fiat Cronos alcançou 250 mil unidades vendidas no Brasil. O modelo, fabricado no Polo Automotivo de Ferreyra, em Córdoba, na Argentina, é comercializado em três países da América Latina, incluindo o Brasil. No primeiro semestre de 2025, foi o veículo líder de vendas no continente em sua categoria.
O sedã recebeu mudanças para a linha 2026. Agora, as versões do Cronos contam com uma nova grade trabalhada em blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, conectando os faróis e proporcionando maior percepção de largura ao frontal. O para-choque segue a mesma linguagem da nova grade, que conversa com as superfícies esculturais já presentes em gerações anteriores do modelo.
O interior do carro tem central multimídia de 7" Touchscreen e conectividade sem fio, além de acabamentos e teto escurecidos. De acordo com a montadora, o porta-malas conta com capacidade de 525 litros.
Segundo a italiana, nas versões com motor 1.3 Firefly, o Cronos faz 12,6 km/l quando abastecido com gasolina, e 8,6 km/l com etanol. Já na versão com motor 1.0 Firefly, os valores mudam para 13,4 km/l e 9,7 km/l, respectivamente, aponta a Fiat.