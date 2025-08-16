GWM inaugura fábrica no Brasil com produção de dois SUVs e uma picape

GWM inaugura fábrica no Brasil com produção de dois SUVs e uma picapeOperação inicia com peças importadas, mas meta da marca é nacionalizar 60% da produção até 2028
A montadora chinesa GWM inaugurou sua fábrica no Brasil nessa sexta-feira, 15, em Iracemápolis (SP). É a primeira unidade produtiva da marca nas Américas e no Hemisfério Sul, e a terceira fora da China com base completa de produção – as outras estão localizadas na Rússia e na Tailândia.
A planta brasileira inicia a operação com três modelos: Os SUVs Haval H6 e Haval H9, e a picape média Poer P30. A produção já está em andamento. O híbrido Haval H6 terá fabricação nacional das quatro versões que já são vendidas hoje no País. Já a Poer P30 e o Haval H9, ambos equipados com motorização turbodiesel, serão produzidos em versão única. Estes dois modelos devem ser lançados até 2026.
O complexo de Iracemápolis pertencia à Mercedes-Benz e foi adquirido pela GWM em 2021, um ano após a alemã encerrar a produção de carros premium no local.
Segundo a chinesa, a unidade tem capacidade para produzir até 50 mil veículos por ano. A estrutura conta com área de soldagem, linha de pintura robotizada, linha de montagem, sistemas de fornecimento de energia e equipamentos, além de uma cadeia de suprimentos e logística integrada.
Com área total de 1,2 milhão de m², equivalente a mais de 160 campos de futebol, a planta opera com 600 trabalhadores. A expectativa é encerrar 2025 com 1.000 empregos diretos e dobrar o número após o início das exportações para países da América Latina.
Durante a cerimônia de inauguração, o CEO global da marca, Mu Feng, ressaltou o impacto dos investimentos da marca no mercado de trabalho local. "Com esta fábrica, não estamos apenas produzindo carros, mas também gerando empregos de qualidade no País e desenvolvendo tecnologia e inovação para todo o continente", disse o executivo.
A inauguração também contou com a presença do presidente Lula (PT), que visitou as linhas de montagem da planta e colocou o selo "Fabricado no Brasil" no primeiro veículo produzido em Iracemápolis, um Haval H6 branco.
A operação brasileira seguirá o sistema peça por peça (part by part), um processo que conta com conteúdo nacional já no primeiro ano, incluindo pintura para 100% dos veículos produzidos no País e incorporação de componentes de fornecedores nacionais.
A marca informou que tem mais de 110 empresas cadastradas interessadas em fornecer componentes, das quais 18 que estão participando da produção dos primeiros veículos, caso da Basf, Bosch, Continental, Dupont e Goodyear.
Expansão continental
Em conversa com o O POVO, o diretor de Operações da marca no Brasil, Diego Fernandes, afirmou que a produção nacional vai aumentar a confiança do brasileiro na montadora. “Isso vai fazer com que ainda mais pessoas sintam maior aproximação com a marca, maior segurança na compra de um veículo GWM”.
Após a consolidação da produção local, a meta da empresa é exportar para outros grandes mercados da América do Sul, a exemplo da Argentina, Chile, Paraguai e Peru. "O Brasil é um hub para exportação na América do Sul e América Latina pela sua representatividade em volume de vendas, sendo o oitavo mercado global. Enxergamos um potencial ainda maior do que esse", complementou Fernandes.
Para vender carros a outros países, a fábrica brasileira precisará nacionalizar pelo menos 60% da produção. O objetivo da chinesa é atingir esse percentual dentro de três anos. Inicialmente, a maior parte da fabricação é composta por peças importadas.
Aporte bilionário
A abertura da fábrica GWM no Brasil é parte do pacote de R$ 10 bilhões em investimentos da marca no Brasil até 2032. O montante é composto por uma primeira fase, de R$ 4 bilhões, que vai até 2026. Na segunda fase, a empresa investirá mais R$ 6 bilhões - entre 2027 e 2032.
A GWM é a primeira montadora homologada no programa Mover, do Governo Federal, que concede incentivos fiscais mediante cumprimento de metas de eficiência energética, redução de emissões e uso de tecnologias sustentáveis.
Durante a inauguração da fábrica, a chinesa anunciou também a criação do primeiro Centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da marca na América do Sul. O centro contará com mais de 60 técnicos e engenheiros atuando no desenvolvimento e nos testes de produtos locais, com foco em tecnologia flex e na adaptação de veículos globais às condições de rodagem brasileiras e às preferências do consumidor.
O centro será construído no terreno ao lado da fábrica de Iracemápolis e terá 15.000 m² de área total.
Além disso, a montadora afirmou que está em busca de parcerias tecnológicas com institutos de pesquisa e universidades para o desenvolver novas tecnologias e formar profissionais de nível técnico até doutores.
*O jornalista viajou a Iracemápolis (SP) a convite da GWM Brasil