GWM inaugura fábrica no Brasil com produção de dois SUVs e uma picape

Inauguração da fábrica da GWM em Iracemápolis (SP) aconteceu nessa sexta-feira, 15 / Crédito: Divulgação/GWM

A montadora chinesa GWM inaugurou sua fábrica no Brasil nessa sexta-feira, 15, em Iracemápolis (SP). É a primeira unidade produtiva da marca nas Américas e no Hemisfério Sul, e a terceira fora da China com base completa de produção – as outras estão localizadas na Rússia e na Tailândia.

A planta brasileira inicia a operação com três modelos: Os SUVs Haval H6 e Haval H9, e a picape média Poer P30. A produção já está em andamento. O híbrido Haval H6 terá fabricação nacional das quatro versões que já são vendidas hoje no País. Já a Poer P30 e o Haval H9, ambos equipados com motorização turbodiesel, serão produzidos em versão única. Estes dois modelos devem ser lançados até 2026. Veja imagens dos três modelos na nova fábrica no Brasil da GWM Um dos três modelos fabricados na planta da GWM em Iracemápolis (SP) é o SUV Haval H6 Crédito: Luciano Cesário/O POVO Um dos três modelos fabricados na planta da GWM em Iracemápolis (SP) é o SUV Haval H9 Crédito: Luciano Cesário/O POVO A picape média Poer P30 é um dos três modelos já em produção na planta da GWM em Iracemápolis (SP) Crédito: Luciano Cesário/O POVO



O complexo de Iracemápolis pertencia à Mercedes-Benz e foi adquirido pela GWM em 2021, um ano após a alemã encerrar a produção de carros premium no local.

Segundo a chinesa, a unidade tem capacidade para produzir até 50 mil veículos por ano. A estrutura conta com área de soldagem, linha de pintura robotizada, linha de montagem, sistemas de fornecimento de energia e equipamentos, além de uma cadeia de suprimentos e logística integrada.

Com área total de 1,2 milhão de m², equivalente a mais de 160 campos de futebol, a planta opera com 600 trabalhadores. A expectativa é encerrar 2025 com 1.000 empregos diretos e dobrar o número após o início das exportações para países da América Latina.



Durante a cerimônia de inauguração, o CEO global da marca, Mu Feng, ressaltou o impacto dos investimentos da marca no mercado de trabalho local. "Com esta fábrica, não estamos apenas produzindo carros, mas também gerando empregos de qualidade no País e desenvolvendo tecnologia e inovação para todo o continente", disse o executivo.

A inauguração também contou com a presença do presidente Lula (PT), que visitou as linhas de montagem da planta e colocou o selo "Fabricado no Brasil" no primeiro veículo produzido em Iracemápolis, um Haval H6 branco.

A operação brasileira seguirá o sistema peça por peça (part by part), um processo que conta com conteúdo nacional já no primeiro ano, incluindo pintura para 100% dos veículos produzidos no País e incorporação de componentes de fornecedores nacionais.



A marca informou que tem mais de 110 empresas cadastradas interessadas em fornecer componentes, das quais 18 que estão participando da produção dos primeiros veículos, caso da Basf, Bosch, Continental, Dupont e Goodyear.

