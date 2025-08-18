Triumph lança nova Speed Twin 900 a partir de R$ 61,1 mil

A moto passou por modificações, com destaque no design, tecnologia, na segurança e nas opções de cores

Segundo a montadora, o design foi a parte que recebeu maior atenção, com novo tanque de combustível esculpido, detalhes de acabamento, rodas fundidas com raios usinados e farol de LED.

A Triumph lançou no mercado brasileiro a nova Speed Twin 900 2025 , que promete um visual renovado, melhorias mecânicas e um pacote tecnológico aprimorado. O modelo chega às concessionárias Triumph em todo o País, com preço a partir de R$ 61,1 mil.

A ergonomia foi aprimorada com um assento de 780 mm de altura, que pode ser reduzido para 760 mm com o banco acessório. O chassi traseiro foi redesenhado para que as pernas permitam um encaixe mais natural do piloto.

A Speed Twin 900 2025 vem equipada com garfo dianteiro invertido Marzocchi de 43 mm e suspensão traseira com reservatório piggy-back ajustável, que oferecem controle superior e absorção de impactos mais eficiente, tanto no uso urbano quanto em estradas sinuosas.

O braço oscilante em alumínio substitui o de aço usado na Bonneville T100, para assegurar uma estrutura mais leve e rígida, aponta a Triumph. Os freios atualizados, com pinça dianteira radial de quatro pistões e disco de 320 mm, prometem garantir maior potência de frenagem e controle.

Sobre o motor Bonneville Twin de 900 cc, a montadora afirma que ele entrega 80 Nm de torque a apenas 3.800 rpm e potência máxima de 65 cv a 7.500 rpm, enquanto o consumo médio é de 4,0 litros/100 km e o tanque de 12 litros. O câmbio de cinco marchas foi mantido para "preservar a entrega de torque e a simplicidade da pilotagem", informa a britânica.



No quesito tecnologia, agora o modelo conta com ABS otimizado para curvas, controle de tração comutável, dois modos de pilotagem (Road e Rain), acelerador eletrônico ride-by-wire e um novo painel digital multifuncional, que combina display LCD com tela auxiliar em TFT. A conectividade foi melhorada, incluindo Bluetooth, porta USB-C de fácil acesso e a possibilidade de integrar acessórios como controle de cruzeiro, manoplas aquecidas e monitoramento de pressão dos pneus (TPMS). O intervalo de manutenção foi estendido para 16.000 km ou 12 meses.