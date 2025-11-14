Cupom Black Friday: ChatGPT pode indicar os melhores; veja como

A IA ChatGPT pode auxiliar o consumidores na hora de pesquisar melhores preços da Black Friday / Crédito: FCO FONTENELE

A cada ano a leva de promoções na Black Friday movimenta milhares de compradores em busca de ofertas imperdíveis. Porém, diante de bombardeios de promoções e cupons, separar o que realmente vale a pena exige estratégia. Em 2025, surge um novo aliado: o ChatGPT, inteligência artificial que pode ajudar a encontrar cupons de desconto válidos e filtrar boas oportunidades.

A seguir, entenda por que a ferramenta está em alta e como usá-la de forma segura para buscar descontos reais. Leia mais Black Friday 2025: veja o que não comprar para evitar dor de cabeça Sobre o assunto Black Friday 2025: veja o que não comprar para evitar dor de cabeça Cupom Black Friday: por que recorrer ao ChatGPT? Serviços de hospedagem e plataformas de cupons já existem faz tempo, mas o que muda com o uso do ChatGPT é a automação personalizada. Ele permite que o usuário peça uma pesquisa direcionada por produto, loja, valor e prioridade de desconto, gerando uma lista estruturada.

No Brasil, veículos já relatam que, com o comando certo, o ChatGPT localizou dezenas de cupons recentes em poucos minutos. Diante disso, a IA está no radar dos consumidores atentos. Passo a passo para usar o ChatGPT como seu caçador de cupons: 1. Acesse sua conta no ChatGPT.

2. Crie um novo chat ou prompt, adicionando contexto como: “Quero um cupom de desconto para (produto/loja) na Black Friday 2025”.



3. Especifique o que deseja: número de opções, código específico, valor mínimo de desconto ou loja desejada. Por exemplo: “Faça uma pesquisa profunda em sites e redes sociais para encontrar códigos de desconto válidos para (produto). Quero o máximo de desconto possível e uma tabela com 20 opções.”

4. Aguarde a resposta: o ChatGPT listará códigos, lojas, datas de validade e prioridade com base nas informações encontradas.

