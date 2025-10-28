ChatGPT Go: OpenAI e Nubank lançam plano mais barato do ChatGPT

O novo ChatGPT Go tem os mesmos recursos da versão gratuita, mas ampliados / Crédito: Reprodução/Pexels

O ChatGPT Go, novo plano de assinatura de custo menor do que a sua versão Plus, foi anunciado no Brasil em parceria da OpenAI e do Nubank nesta terça-feira, 28. A parceria chega como uma oferta da inteligência com exclusividade em benefícios aos clientes da empresa bancária, que podem adquirir até um ano de assinatura gratuita.

Segundo o centro de ajudas da Open AI, o recurso está sendo gradualmente disponibilizado para usuários no território nacional. Pessoas com a conta no banco podem ter o benefício acessando um cupom disponível na tela inicial do site da Nubank ou na central de benefícios do aplicativo. Em seguida, concluir o cadastro no site do ChatGPT. Não sendo cliente da empresa bancária, quem deseja obter a versão Pro pode pagar R$ 39,99 mensais por meio do site ou pelo aplicativo, criando uma conta ou acessando por login. Em outros países, como a Índia e a Indonésia, o recurso foi ofertado no valor médio de US$ 4,50, equivalente a aproximadamente R$ 24. A Índia foi o primeiro país a receber a versão.

ChatGPT Go: veja benefícios aos clientes do Nubank e recursos A nova versão do ChatGPT foi lançada no Brasil por um valor de 65% inferior ao Plus, que custa R$ 99,90 por mês. Saiba quais são os recursos disponíveis para assinantes da versão Go em comparação com a versão gratuita: Limites de mensagem dez vezes maiores com a tecnologia GPT-5, o mais avançado da Open AI;

Geração de imagens dez vezes maior por dia;

Uploads de arquivos ou mídias dez vezes maiores por dia;

Memória para respostas personalizadas duas vezes maior;

Organização de projetos e tarefas personalizados para construir ferramentas de inteligência artificial;

Análise de dados com maior acesso por ferramentas como Python. A parceria com a Nubank traz benefícios de assinatura especiais para clientes; confira: