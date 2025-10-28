ChatGPT Go: OpenAI e Nubank lançam plano mais barato do ChatGPT

OpenAI e Nubank lançam o ChatGPT Go, plano mais barato do ChatGPTA nova versão do ChatGPT oferece mensalidades com benefícios para clientes da Nubank; saiba quais são, o valor do plano e os recursos disponibilizados
O ChatGPT Go, novo plano de assinatura de custo menor do que a sua versão Plus, foi anunciado no Brasil em parceria da OpenAI e do Nubank nesta terça-feira, 28.
A parceria chega como uma oferta da inteligência com exclusividade em benefícios aos clientes da empresa bancária, que podem adquirir até um ano de assinatura gratuita.
Segundo o centro de ajudas da Open AI, o recurso está sendo gradualmente disponibilizado para usuários no território nacional.
Pessoas com a conta no banco podem ter o benefício acessando um cupom disponível na tela inicial do site da Nubank ou na central de benefícios do aplicativo. Em seguida, concluir o cadastro no site do ChatGPT.
Não sendo cliente da empresa bancária, quem deseja obter a versão Pro pode pagar R$ 39,99 mensais por meio do site ou pelo aplicativo, criando uma conta ou acessando por login.
Em outros países, como a Índia e a Indonésia, o recurso foi ofertado no valor médio de US$ 4,50, equivalente a aproximadamente R$ 24. A Índia foi o primeiro país a receber a versão.
ChatGPT Go: veja benefícios aos clientes do Nubank e recursos
A nova versão do ChatGPT foi lançada no Brasil por um valor de 65% inferior ao Plus, que custa R$ 99,90 por mês.
Saiba quais são os recursos disponíveis para assinantes da versão Go em comparação com a versão gratuita:
- Limites de mensagem dez vezes maiores com a tecnologia GPT-5, o mais avançado da Open AI;
- Geração de imagens dez vezes maior por dia;
- Uploads de arquivos ou mídias dez vezes maiores por dia;
- Memória para respostas personalizadas duas vezes maior;
- Organização de projetos e tarefas personalizados para construir ferramentas de inteligência artificial;
- Análise de dados com maior acesso por ferramentas como Python.
A parceria com a Nubank traz benefícios de assinatura especiais para clientes; confira:
- Clientes Nubank (sem histórico de assinatura paga do ChatGPT): 1 mês de assinatura gratuita;
- Clientes Nubank+: 3 meses de assinatura gratuita;
- Clientes Ultravioleta: 1 ano de assinatura gratuita.
Leia mais
ChatGPT Go: o que é?
A novidade é uma versão premium de menor custo entre as outras formas de assinatura, como a Plus, por R$ 99,90 mensais; a Pro, por R$ 999,90 mensais; e a Business, por R$ 134,99 mensais.
Oferece os mesmos recursos que a versão gratuita, mas com mais tempo de acesso e maior aproveitamento das ferramentas usando a tecnologia mais avançada da Open AI, o GPT-5.
Sendo a primeira parceria entre as empresas, os clientes Nubank têm maiores benefícios no pagamento por mês. Independente do plano, a plataforma ainda não oferece planos anuais para contas individuais.
Atualmente, o ChatGPT tem mais de 50 milhões de usuários ativos mensalmente no Brasil. Desde 2022, a plataforma oferece a inteligência artificial para ajuda de tarefas, como traduções e dicas diárias.