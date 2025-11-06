7 dicas para o seu e-commerce vender mais na Black Friday / Crédito: EdiCase Empreendeer

Com a chegada da Black Friday e das vendas de fim de ano focadas nas festas, como Natal e confraternizações, não são apenas os lojistas de grandes e-commerces que se preparam para a alta temporada do varejo online. Esse é também um momento estratégico para as empresas que vendem na internet. Mas, segundo o especialista em vendas Thiago Muniz, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e CEO da Receita Previsível, o segredo do sucesso não está apenas em promoções sazonais, mas em estratégias contínuas de otimização e relacionamento com o cliente ao longo de todo o ano.

“A Black Friday, o Natal e as confraternizações de final de ano são oportunidades únicas de conversão, mas os lojistas que limitam suas estratégias apenas a essas datas estão deixando dinheiro para trás nos outros 10 meses do ano”, alerta. Cenário do e-commerce no Brasil Os números mostram que o consumidor digital está mais atento, informado e exigente. Conforme a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a projeção do faturamento no e-commerce brasileiro até 2029 é de 350 bilhões de reais. Além disso, dados do Rakuten Advertising, empresa de serviços de marketing de afiliados, revelam que 61% dos consumidores (no Brasil e globalmente) realizaram compras motivadas por recomendações de influenciadores nos últimos seis meses, mostrando a força das redes sociais. No Brasil, 83% já compraram produtos acima de R$ 100 indicados por influenciadores, sendo que 38% chegaram a gastar mais de R$ 500. Outro dado que chama a atenção no levantamento é a ascensão meteórica da Shopee, que surgiu no Brasil em meados de 2019 e em apenas 6 anos já alcançou marcas tradicionais brasileiras e internacionais quando o assunto é Black Friday. “O caso da Shopee demonstra que não são apenas os gigantes estabelecidos que conseguem se destacar. Lojas menores e médias podem, sim, competir, desde que implementem as estratégias certas de forma consistente”, analisa Thiago Muniz.

Como vender mais na Black Friday Para ajudar empreendedores a maximizarem seus resultados nesse ambiente competitivo, reunimos 7 dicas práticas para vender mais na Black Friday. Confira! 1. Planeje e mantenha o foco no cliente O planejamento é essencial para garantir bons resultados. Se até agora você não fez nenhum planejamento, calma: ainda dá tempo. Defina quais produtos terão descontos estratégicos, de preferência aqueles com boa margem e alta procura. Além disso, crie campanhas que gerem valor, e não apenas reduções de preço. Foque a experiência, a comunicação clara e como o produto pode ajudar o cliente. Isso cria uma conexão que dura além da Black Friday. 2. Use a inteligência artificial de forma simples e eficaz A tecnologia pode ser uma grande aliada para pequenos empreendedores, principalmente quando usada para automatizar tarefas e entender melhor o comportamento do consumidor.

“A inteligência artificial democratizou o acesso a ferramentas que antes estavam restritas a grandes orçamentos. Hoje, toda micro ou pequena empresa pode usar IA para automatizar processos, entender melhor seus clientes e tomar decisões baseadas em dados”, explica Kenneth Corrêa, especialista em tecnologia e inteligência artificial e professor da FGV. Como utilizar? Existem diversas maneiras, desde criar posts para as redes sociais da sua loja até automatizar o atendimento no WhatsApp por meio de chatbots, passando por identidade visual, pesquisas de mercado, análise de dados sobre as vendas e produtos, entre outras inúmeras possibilidades. 3. Capriche na página do produto e nas fotos Invista em boas descrições, que trazem detalhes como medidas, capacidade em litros ou quilos, cores, tipo de uso, nome do material com o qual o produto é fabricado. Aposte em imagens de boa qualidade, mostrando o item em diversos ângulos e de forma bem visível, tanto da peça completa quanto de detalhes que são interessantes.

No ambiente online, o cliente não pode tocar ou testar o produto; por isso, informações detalhadas são essenciais. “Descrições completas, com dimensões, especificações técnicas, fotos em alta resolução e vídeos, reduzem dúvidas e devoluções”, completa Thiago Muniz. Produtos bem apresentados geram mais confiança e aumentam a taxa de conversão. Utilize luz natural, e complemente com vídeos curtos que mostrem o produto em uso. 4. Aplique estratégias de B2B no varejo B2C Alguns conceitos usados no mercado de vendas corporativas — de empresa para empresa, também chamado de B2B — funcionam muito bem no varejo voltado ao consumidor final, especialmente no relacionamento e fidelização. O foco em construir relacionamentos de longo prazo, entender profundamente as necessidades do cliente e oferecer soluções personalizadas é exatamente o que o consumidor moderno também espera das marcas com as quais se relaciona.