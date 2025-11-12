Amazon abre 300 vagas no Ceará para a Black Friday 2025

Vagas são para o centro de distribuição da Amazon no Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

No Ceará, desde a inauguração do primeiro centro de distribuição em 2021, descrito pela empresa como “uma das operações mais importantes da Amazon no Nordeste”, a companhia já investiu R$ 916 milhões no Estado.

Embora não tenha detalhado quanto desse montante corresponde a 2025, a empresa afirma que o ano representa “uma parte substancial” desses aportes, alinhada à estratégia de acelerar entregas na região.

A ampliação da infraestrutura local permitiu reduzir de forma significativa o tempo de envio dos pedidos para consumidores nordestinos.

