Na Black Friday 2025, veja alerta para não cair em ciladas

A Black Friday 2025 se aproxima, marcada para 28 de novembro no Brasil, e com ela chegam milhares de ofertas que atraem consumidores em busca de ofertas. Mas nem toda “promoção” é realmente vantajosa, e o alerta persiste: para fazer bom negócio é tão importante saber o que não comprar quanto encontrar o que precisa. A seguir estão os principais cuidados.

Black Friday 2025: atenção a produtos com desconto duvidoso Ao encontrar preços chamativos durante a época de promoção, alguns cuidados são fundamentais para evitar armadilhas. Entenda: Modelos muito antigos ou descontinuados Aparelhos que deixaram de receber suporte de software ou serviços de manutenção não valem sempre o "desconto". Em muitos casos, lojas utilizam o estoque antigo ou produtos obsoletos para dar a impressão de liquidação.

Modelos enxutos ou com menos funcionalidades No caso de consoles, smartphones ou notebooks, versões mais simples podem estar com preços parecidos aos de modelos completos.



Itens que têm o frete embutido ou aumentam o custo total O valor divulgado pode parecer excelente, mas o custo final sobe com frete caro, falta de itens essenciais (como acessórios) ou exigência de assinatura/serviço adicional.

Pacotes ou “kits” com acessórios desnecessários No impulso da compra, muitos são convencidos a levar pacotes “imperdíveis” que adicionam produtos pouco usados, elevando o valor sem necessidade real.

Compras motivadas pelo hype e não pela necessidade Se você não precisa do produto, ou não pesquisou previamente, o risco de arrependimento, ou de “comprar por impulso”, é muito maior. Evite gastar só porque está barato.