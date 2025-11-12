Na Black Friday 2025, veja alerta para não cair em ciladas

Black Friday 2025: veja o que não comprar para evitar dor de cabeçaAntes de embarcar nas promoções do dia 28 de novembro, entenda quais produtos e armadilhas devem ser evitados, e como proteger seu bolso
A Black Friday 2025 se aproxima, marcada para 28 de novembro no Brasil, e com ela chegam milhares de ofertas que atraem consumidores em busca de ofertas.
Mas nem toda “promoção” é realmente vantajosa, e o alerta persiste: para fazer bom negócio é tão importante saber o que não comprar quanto encontrar o que precisa. A seguir estão os principais cuidados.
Black Friday 2025: atenção a produtos com desconto duvidoso
Ao encontrar preços chamativos durante a época de promoção, alguns cuidados são fundamentais para evitar armadilhas. Entenda:
Modelos muito antigos ou descontinuados
Aparelhos que deixaram de receber suporte de software ou serviços de manutenção não valem sempre o “desconto”. Em muitos casos, lojas utilizam o estoque antigo ou produtos obsoletos para dar a impressão de liquidação.
Modelos enxutos ou com menos funcionalidades
No caso de consoles, smartphones ou notebooks, versões mais simples podem estar com preços parecidos aos de modelos completos.
Itens que têm o frete embutido ou aumentam o custo total
O valor divulgado pode parecer excelente, mas o custo final sobe com frete caro, falta de itens essenciais (como acessórios) ou exigência de assinatura/serviço adicional.
Pacotes ou “kits” com acessórios desnecessários
No impulso da compra, muitos são convencidos a levar pacotes “imperdíveis” que adicionam produtos pouco usados, elevando o valor sem necessidade real.
Compras motivadas pelo hype e não pela necessidade
Se você não precisa do produto, ou não pesquisou previamente, o risco de arrependimento, ou de “comprar por impulso”, é muito maior. Evite gastar só porque está barato.
Serviços que merecem atenção durante a Black Friday 2025
Compra sem comprovação do histórico de preços é bastante comum. Atenção, lojas aumentam o preço antes da Black Friday para “dar” um desconto maior. Sem checar o histórico, você pode não estar economizando nada.
Já no meio virtual, sites ou lojas com reputação duvidosa podem ser inseguros. Verifique sempre se o e-commerce tem CNPJ válido, avaliações, reclamações recentes. Também é fundamental checar se utiliza meios de pagamento seguros.
Descontos muito altos podem ser um fator de dúvida, quando o valor cai de forma abrupta e sem explicação, é sinal de alerta. Pode haver falta de estoque real, produto com defeito ou promoção enganosa.
Além disso, a falta de clareza nas condições da troca ou devolução, artigos com política restrita ou itens sem direito de arrependimento (no caso de compras online), podem dar dor de cabeça.
Como agir para comprar com segurança na Black Friday 2025
- Monitore o preço dos itens que pretende comprar desde já; isso ajuda a ver se o “desconto” é real.
- Faça uma lista do que você realmente precisa e estipule um orçamento máximo.
- Verifique a reputação da loja e o CNPJ.
- Evite transferir diretamente por Pix para pessoas físicas.
- Analise o custo total: produto + frete + possíveis taxas.
- Use cartões de crédito com segurança, mantenha comprovantes e verifique o direito de devolução.