Black Friday 2025: os 7 mais buscados e seus preços atuais

Eletrônicos e eletrodomésticos são as categorias de produtos mais buscados na Black Friday; confira os mais procurados em 2025 / Crédito: FÁBIO LIMA

Toda última sexta-feira de novembro, a Black Friday promove descontos e ofertas nos variados tipos de mercado. Neste ano, tem data marcada para 28 de novembro. Faltando um mês para o evento, consumidores de todo o Brasil já estão de olho nos produtos que querem comprar. A procura pode ser feita por meio de ferramentas de monitoramento de promoções, por exemplo.