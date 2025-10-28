Black Friday 2025: os 7 mais buscados e seus preços atuais

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Faltando um mês, consumidores procuram os produtos que desejam comprar na Black Friday 2025; veja quais são e seus preços
Toda última sexta-feira de novembro, a Black Friday promove descontos e ofertas nos variados tipos de mercado. Neste ano, tem data marcada para 28 de novembro.

Faltando um mês para o evento, consumidores de todo o Brasil já estão de olho nos produtos que querem comprar. A procura pode ser feita por meio de ferramentas de monitoramento de promoções, por exemplo.

As empresas também se preparam para fazer um “esquenta”, com ofertas antecipadas de produtos em lojas físicas e/ou virtuais. Alguns deles, já estão entre os mais procurados e observados para o evento.

Por isso, O POVO preparou uma lista com os produtos mais buscados e seus preços atuais com base nas pesquisas do Google nos últimos 30 dias.

Black Friday 2025: os 7 produtos mais procurados e seus preços atuais

Todos os anos, os produtos mais procurados são os eletrônicos e eletrodomésticos, segundo levantamentos logísticos do mercado de vendas; confira os modelos mais procurados e seus atuais preços:

Samsung Galaxy S24

iPhone 17

iPhone 16e

Samsung Galaxy S25 

Playstation PS5

Poco X7 Pro

Kindle 16GB

  • Preço médio: na faixa de R$ 589
  • Onde comprar: Amazon 

Além destes produtos, são muito procurados itens de maquiagem na Sephora, acessórios na Vivara e pacotes de viagem em várias empresas de turismo. Eles podem ser comprados na plataforma de cada um ou na sua loja física.

Como se preparar para a Black Friday 2025?

A Black Friday 2025 acontece no dia 28 de novembro. Por isso, o consumidor já pode se preparar para o evento com algumas dicas, também separadas pelo O POVO, com base no que já foi recomendado por especialistas do direito e do varejo:

  • Planeje com antecedência: defina seus objetivos até a data e monitore a variação de preços;
  • Defina um orçamento, seja para compras em lojas físicas ou online;
  • Acompanhe as pré-vendas, os “esquentas”: o preço de determinados produtos pode ser mais em conta neste período;
  • Consulte a confiabilidade do vendedor: compre apenas de fontes confiáveis;
  • Guarde comprovantes e notificações de confirmação: guardar esses documentos é necessário no caso de denúncias futuras, por exemplo.

