Shopee supera Black Friday 2024 em 12h do 11.11

Shopee supera Black Friday 2024 em 12h do 11.11Venda em meio dia ultrapassa total da Black Friday passada e mostra avanço do 11.11 no Brasil; eletrodomésticos e móveis puxam alta
Em apenas 12 horas de campanha, o 11.11 da Shopee já movimentou mais vendas do que toda a Black Friday de 2024. O salto confirma a consolidação da data, originalmente asiática, como um dos principais motores do varejo digital no Brasil, agora rivalizando diretamente com o período de descontos mais tradicional do e-commerce.
Segundo a empresa, as primeiras horas registraram recorde histórico tanto em acessos quanto em número de pedidos, impulsionados por forte uso de cupons.
A plataforma também observou uma mudança no perfil de consumo: os compradores passaram a investir mais em itens de maior valor agregado, como eletrodomésticos, que representaram mais de 10% das vendas nas primeiras 12 horas e subiram duas posições em relação ao ranking de 2024.
Pela primeira vez, a categoria de móveis entrou entre as mais vendidas do dia, indicando diversificação do público e reforço da percepção da Shopee como destino para compras de maior porte. Celulares, acessórios e itens para a casa também seguem entre os destaques.
Outro movimento relevante ocorreu nos meios de pagamento. Diferente de 2024, o cartão de crédito ultrapassou o PIX como primeira escolha dos consumidores, 51% das compras foram feitas no crédito, contra 37% via PIX.
A mudança reflete, de acordo com a empresa, o efeito das parcerias comerciais da campanha, como a firmada com o Nubank, que ofereceu benefícios exclusivos para quem optou pelo cartão.
Entre os produtos mais vendidos no país aparecem console de videogame, smartphone, escova secadora, bicicleta ergométrica e micro-ondas. Os estados com maior volume de pedidos são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia.
Mais vendidos no Ceará
No recorte cearense, os itens que mais saíram nas primeiras horas do 11.11 foram:
- Bicicleta ergométrica
- Placa de vídeo
- Ar-condicionado
- Smartphone
- Console de videogame
A Shopee opera no Brasil desde 2020 e reúne mais de 3 milhões de vendedores nacionais ativos na plataforma.
