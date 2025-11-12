Shopee supera Black Friday 2024 em 12h do 11.11

Venda em meio dia ultrapassa total da Black Friday passada e mostra avanço do 11.11 no Brasil; eletrodomésticos e móveis puxam alta

Em apenas 12 horas de campanha, o 11.11 da Shopee já movimentou mais vendas do que toda a Black Friday de 2024. O salto confirma a consolidação da data, originalmente asiática, como um dos principais motores do varejo digital no Brasil, agora rivalizando diretamente com o período de descontos mais tradicional do e-commerce.

Segundo a empresa, as primeiras horas registraram recorde histórico tanto em acessos quanto em número de pedidos, impulsionados por forte uso de cupons.



A plataforma também observou uma mudança no perfil de consumo: os compradores passaram a investir mais em itens de maior valor agregado, como eletrodomésticos, que representaram mais de 10% das vendas nas primeiras 12 horas e subiram duas posições em relação ao ranking de 2024.



Pela primeira vez, a categoria de móveis entrou entre as mais vendidas do dia, indicando diversificação do público e reforço da percepção da Shopee como destino para compras de maior porte. Celulares, acessórios e itens para a casa também seguem entre os destaques.

