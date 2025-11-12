Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Shopee supera Black Friday 2024 em 12h do 11.11

Shopee supera Black Friday 2024 em 12h do 11.11

Venda em meio dia ultrapassa total da Black Friday passada e mostra avanço do 11.11 no Brasil; eletrodomésticos e móveis puxam alta
Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em apenas 12 horas de campanha, o 11.11 da Shopee já movimentou mais vendas do que toda a Black Friday de 2024. O salto confirma a consolidação da data, originalmente asiática, como um dos principais motores do varejo digital no Brasil, agora rivalizando diretamente com o período de descontos mais tradicional do e-commerce.

Segundo a empresa, as primeiras horas registraram recorde histórico tanto em acessos quanto em número de pedidos, impulsionados por forte uso de cupons.

A plataforma também observou uma mudança no perfil de consumo: os compradores passaram a investir mais em itens de maior valor agregado, como eletrodomésticos, que representaram mais de 10% das vendas nas primeiras 12 horas e subiram duas posições em relação ao ranking de 2024.

Leia mais

Pela primeira vez, a categoria de móveis entrou entre as mais vendidas do dia, indicando diversificação do público e reforço da percepção da Shopee como destino para compras de maior porte. Celulares, acessórios e itens para a casa também seguem entre os destaques.

Outro movimento relevante ocorreu nos meios de pagamento. Diferente de 2024, o cartão de crédito ultrapassou o PIX como primeira escolha dos consumidores, 51% das compras foram feitas no crédito, contra 37% via PIX.

A mudança reflete, de acordo com a empresa, o efeito das parcerias comerciais da campanha, como a firmada com o Nubank, que ofereceu benefícios exclusivos para quem optou pelo cartão.

Entre os produtos mais vendidos no país aparecem console de videogame, smartphone, escova secadora, bicicleta ergométrica e micro-ondas. Os estados com maior volume de pedidos são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia.

Mais vendidos no Ceará

No recorte cearense, os itens que mais saíram nas primeiras horas do 11.11 foram:

  • Bicicleta ergométrica
  • Placa de vídeo
  • Ar-condicionado
  • Smartphone
  • Console de videogame

A Shopee opera no Brasil desde 2020 e reúne mais de 3 milhões de vendedores nacionais ativos na plataforma.

Black Friday: 10 dicas para aproveitar | Dei Valor

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar