Limite de pagamento da 1ª parcela do 13º salário e Black Friday serão na mesma data em 2025

Coincidência deve testar o equilíbrio financeiro dos consumidores / Crédito: FÁBIO LIMA

A Black Friday, uma das principais datas de vendas para o varejo, ocorre no próximo dia 28 de novembro. Neste ano, este também será o dia limite para o pagamento da primeiro parcela do 13º salário. A Black Friday ocorre sempre na última sexta-feira de novembro - dia seguinte ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, onde o evento teve início.

Já a primeira parcela do 13º salário, por lei, deve ser paga entre o dia 1º de fevereiro e o dia 30 de novembro. No entanto, neste ano, a data limite cai em um domingo, dia da semana em que não há compensação bancária, o que faz com que os empregadores tenham que antecipar os depósitos para o dia útil anterior - no caso, a sexta-feira, 28 de novembro. Chamado oficialmente de "Gratificação de Natal para os Trabalhadores", o benefício foi instituído pela Lei Nº 4.090 de 1962 e garante que todos os trabalhadores com carteira assinada tenham direito a um salário extra no fim do ano. Para quem trabalhou menos de 12 meses, o valor pago é proporcional ao tempo de serviço - mas é preciso estar atento porque, para que o mês seja contabilizado, é necessário que o funcionário tenha ao menos 15 dias trabalhados no período. Enquanto a primeira parcela corresponde a 50% do valor bruto ao qual o trabalhador tem direito, a segunda parcela sofre os descontos do INSS e do IR.