O POVO Newsletter: saiba como se inscrever e receber notícias no e-mailVeja como receber a newsletter do O POVO com as principais notícias do dia e entenda sobre o processo de produção
Para se manter bem informado, é necessário ter formas práticas de receber as notícias. Além dos canais online e nas redes sociais, O POVO conta com a newsletter, uma forma prática de receber as principais notícias do dia no seu endereço de e-mail.
O formato é enviado no início da manhã com os principais destaques das editorias de Cidades, Política, Vida&Arte, Esportes e mais. Tem como base a edição do jornal impresso daquele dia.
Se inscreva e receba notícias no seu e-mail.
Para o colunista Henrique Araújo, responsável por escrever o conteúdo da newsletter, não se trata de "um sumário" das matérias, mas "uma curadoria" que incentive o leitor/assinante a se informar por este formato todos os dias.
"É uma espécie de curadoria dos temas mais importantes do jornal naquele dia. É um leitor que tem pressa, então tem que ser uma linguagem breve, sintética e objetiva, claro", completa.
O jornalista também afirma que esta forma de publicação cumpre um papel decisivo e vem se expandindo.
"O meio pelo qual o leitor chegar até a informação é muito diverso e a newsletter entra como mais uma dessas possibilidades. O desafio é conquistar mais leitores por meio das publicações".
Além da newsletter: quais as formas de acompanhar O POVO?
O POVO está presente em diversas plataformas e formatos, que possuem formas próprias de interação com o público.
O POVO nas redes sociais:
- Instagram: @opovoonline
- Facebook: O POVO
- X (antigo Twitter): @opovo
- TikTok: @opovoonline
- Linkedin: Grupo de Comunicação O POVO
Canais do O POVO no Whatsapp:
Lançados em 2023, os canais do Whatsapp do O POVO também são divididos em assuntos - Últimas Notícias, Política Ceará, Esportes, Economia, além do canal de entretenimento, chamado Famosos, TV e Realities.
Para interagir com o canal escolhido, as pessoas recebem a opção de votar em enquetes ou adicionar suas reações às mensagens recebidas.
TV O POVO
A TV O POVO retornou à grade de programação da televisão aberta em abril de 2025, com foco no conteúdo jornalístico e cultural.
O canal tem 10 horas de conteúdo jornalístico durante o dia, oriundo dos programas “O POVO News”, “O POVO na Rádio”, “O POVO da Tarde”, debates, “Esportes O POVO” e gravação de podcasts.
O telespectador pode assistir no canal 48.2.
Canal do O POVO no Youtube:
O POVO Online no Youtube apresenta uma programação para o usuário acompanhar as principais notícias e acontecimentos do dia.
Além das edições do O POVO News, há transmissões hard news, que apresentam o jornalismo em tempo real. É o caso de transmissões como o Julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), debates eleitorais de Fortaleza e outras.
Ainda, vídeos produzidos explicam sobre os temas do momento, que se relacionam com as matérias publicadas no portal.