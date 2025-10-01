Contatos de emergência no celular: como preencher os dados?

Contatos de emergência podem ser úteis em casos de acidente para entrar em contato com parentes e amigos / Crédito: Reprodução/Pexels

Os celulares Android e iPhone possuem um recurso que permite acessar contatos de pessoas de confiança do usuário mesmo em caso de tela bloqueada por senha. Isso permite, por exemplo, entrar em contato com parentes e amigos em caso de perda do aparelho celular ou até mesmo em acidentes. Com isso, assim que outra pessoa acessar o aparelho, ela poderá ligar para os contatos que você salvou para avisar sobre a situação. O recurso também permite armazenar dados médicos como alergias ou medicamentos.