Contatos de emergência no celular: como preencher os dados?

Saiba como preencher os dados dos contatos de emergência no celularRecurso pode ser útil em caso de perda do aparelho celular ou quando o dono não puder acessá-lo, permitindo entrar em contato com pessoas de confiança
Os celulares Android e iPhone possuem um recurso que permite acessar contatos de pessoas de confiança do usuário mesmo em caso de tela bloqueada por senha. Isso permite, por exemplo, entrar em contato com parentes e amigos em caso de perda do aparelho celular ou até mesmo em acidentes.
Com isso, assim que outra pessoa acessar o aparelho, ela poderá ligar para os contatos que você salvou para avisar sobre a situação. O recurso também permite armazenar dados médicos como alergias ou medicamentos.
Leia mais
Como configurar contatos de emergência no sistema Android?
Sendo um sistema operacional que permite modificações, aparelhos Android podem ter opções diferentes dependendo da marca, mas se o recurso estiver disponível, o caminho para configurá-lo costuma ser o mesmo.
A seguir, veja o passo-a-passo para configurar contatos de emergência em aparelhos Android:
- Abra a tela de “Configurações”
- Clique em “Segurança e emergência”
- Vá até a opção “Contato de emergência”
- Clique em editar e permita ao sistema acessar sua lista de contatos
- Selecione “adicionar membro”
- “Escolha um ou mais contatos de sua preferência e clique em “OK”
Também é possível editar o item “Informações Médicas” e inserir detalhes sobre a saúde do usuário do aparelho como alergias, medicamentos atuais, tipo sanguíneo e outros comentários específicos.
Como configurar contatos de emergência em aparelhos iPhone?
- Abra o aplicativo “Saúde”
- Selecione sua foto de perfil
- Clique em “Ficha Médica” e no primeiro acesso é preciso selecionar “Começar”
- Toque em “Adicionar contato para emergência”
- Escolha um ou mais contatos e clique em “OK”
No iPhone, o aplicativo “Saúde” permite o cadastro de detalhes médicos como tipo sanguíneo, peso e altura. Os aparelhos também acionam contatos de confiança após uma ligação para a emergência.
Nesses casos, o iPhone alerta as pessoas de sua confiança com uma mensagem de texto que informa a sua localização, a menos que você cancele o envio manualmente.