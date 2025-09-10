Apple lança iPhone 17 e mais; veja modelos e preços no Brasil

Apple lança iPhone 17 e mais; veja novos modelos e preços no BrasilEvento apresentou iPhone 17, iPhone 17 Air, linha Pro e novos modelos de Apple Watch e AirPods. Preços no Brasil partem de R$ 2.699
A Apple revelou nessa terça-feira, 9, a aguardada linha iPhone 17, confirmando rumores de design renovado e estreia do modelo ultrafino iPhone 17 Air, com apenas 5,6 mm de espessura. A geração também traz avanços em câmeras, chipsets mais poderosos e maior eficiência energética.
Como forma de divulgação, a marca também postou em suas redes um vídeo em colaboração com cantora Dua Lipa.
A postagem mostra a artista nos bastidores da Radical Optimism Tour, sua turnê mundial, e faz parte da campanha #ShotoniPhone, que reúne produções feitas com o dispositivo.
Todos os lançamentos da Apple
Confira todos os preços, os detalhes e as promessas de cada um dos produtos:
Preços no Brasil
A seguir, veja os valores dos novos lançamentos:
- AirPods Pro 3 – R$ 2.699
- Apple Watch Series 11 – R$ 5.499
- Apple Watch SE 3 – R$ 3.299
- Apple Watch Ultra 3 – R$ 10.499
- iPhone 17 – R$ 7.999
- iPhone 17 Air – R$ 10.499
- iPhone 17 Pro – R$ 11.499
- iPhone 17 Pro Max – R$ 12.499
Informações técnicas e inovações de cada um dos produtos
AirPods Pro 3
Os novos fones chegam com design mais compacto e pontas auriculares redesenhadas para melhor adaptação.
Ganham proteção contra água e poeira, além de um sensor de frequência cardíaca integrado. O grande diferencial é o recurso de tradução simultânea em tempo real.
Com cancelamento de ruído ativo até quatro vezes mais eficiente, autonomia de 8 horas com ANC ligado e até 10 horas em transparência, os AirPods Pro 3 custam R$ 2.699.
Apple Watch Series 11
O novo relógio inteligente da Apple ganhou conectividade 5G, bateria de até 24 horas e alerta de hipertensão. Também traz monitoramento mais completo do sono, com ciclos, duração e qualidade avaliados em uma pontuação diária.
Com acabamento em titânio, o modelo está disponível em preto, prata, ouro rosé e cinza espacial, custando R$ 5.499.
Apple Watch SE 3
Atualizado após três anos, o SE 3 recebeu o chip S10, que garante carregamento duas vezes mais rápido e bateria de até 18 horas.
Entre os novos recursos estão detecção de temperatura no pulso e pontuação do sono, além de funções já conhecidas como monitor cardíaco, detecção de quedas e colisões.
Disponível nas cores meia-noite e estelar, tem preço de R$ 3.299.
Apple Watch Ultra 3
Voltado a esportistas e aventureiros, o Ultra 3 chega com conexão via satélite e autonomia de até 42 horas.
Possui a maior tela já usada em um Apple Watch, mais brilhante e resistente. Também oferece monitoramento de sono, notificações de hipertensão e acabamento em titânio.
Está disponível em preto e natural, com preço de R$ 10.499.
iPhone 17
O modelo básico da linha traz tela de 6,3 polegadas com ProMotion (120 Hz) e vidro Ceramic Shield 2 mais resistente.
As câmeras receberam upgrades: a lente ultrawide saltou para 48 MP e a frontal agora tem 18 MP com tecnologia Center Stage e estabilização em vídeos.
Equipado com o chip A19, o iPhone 17 promete até oito horas a mais de reprodução de vídeo em relação ao modelo anterior. Custa R$ 7.999 e está disponível em preto, branco, verde, lavanda e azul-claro.
>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
iPhone 17 Air
Substituto do modelo Plus, o iPhone 17 Air é o mais fino já lançado pela Apple, com apenas 5,6 mm. Possui tela OLED de 6,5 polegadas, chip A19 Pro e acabamento em titânio.
A empresa afirma que o desempenho é comparável ao de um MacBook.
Apesar do design slim, a bateria promete durar o dia todo. O celular traz câmera única de 48 MP em um novo módulo chamado plateau. Disponível nas cores azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem e preto-espacial, custa R$ 10.499.
iPhone 17 Pro e Pro Max
As versões Pro receberam o novo design para câmeras e carregamento MagSafe dedicado. A câmera teleobjetiva agora tem 48 MP com zoom óptico de até 8x, além de câmera frontal de 18 MP.
Equipados com o chip A19 Pro e sistema de refrigeração a vapor, os modelos prometem desempenho 40% superior e a maior bateria da história do iPhone: até 39 horas de vídeo. Os preços são R$ 11.499 (Pro) e R$ 12.499 (Pro Max).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente