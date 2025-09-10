Apple lança iPhone 17 e mais; veja modelos e preços no Brasil

iPhone 17 Air foi o destaque do evento: apenas 5,6 mm de espessura e design ultrafino. / Crédito: Divulgação/Apple

A Apple revelou nessa terça-feira, 9, a aguardada linha iPhone 17, confirmando rumores de design renovado e estreia do modelo ultrafino iPhone 17 Air, com apenas 5,6 mm de espessura. A geração também traz avanços em câmeras, chipsets mais poderosos e maior eficiência energética. Como forma de divulgação, a marca também postou em suas redes um vídeo em colaboração com cantora Dua Lipa.

A postagem mostra a artista nos bastidores da Radical Optimism Tour, sua turnê mundial, e faz parte da campanha #ShotoniPhone, que reúne produções feitas com o dispositivo. Todos os lançamentos da Apple Confira todos os preços, os detalhes e as promessas de cada um dos produtos: Preços no Brasil A seguir, veja os valores dos novos lançamentos: AirPods Pro 3 – R$ 2.699



Apple Watch Series 11 – R$ 5.499



Apple Watch SE 3 – R$ 3.299



Apple Watch Ultra 3 – R$ 10.499



iPhone 17 – R$ 7.999



iPhone 17 Air – R$ 10.499



iPhone 17 Pro – R$ 11.499



iPhone 17 Pro Max – R$ 12.499

Informações técnicas e inovações de cada um dos produtos AirPods Pro 3 Os novos fones chegam com design mais compacto e pontas auriculares redesenhadas para melhor adaptação.

Ganham proteção contra água e poeira, além de um sensor de frequência cardíaca integrado. O grande diferencial é o recurso de tradução simultânea em tempo real. Com cancelamento de ruído ativo até quatro vezes mais eficiente, autonomia de 8 horas com ANC ligado e até 10 horas em transparência, os AirPods Pro 3 custam R$ 2.699. Apple Watch Series 11 O novo relógio inteligente da Apple ganhou conectividade 5G, bateria de até 24 horas e alerta de hipertensão. Também traz monitoramento mais completo do sono, com ciclos, duração e qualidade avaliados em uma pontuação diária.

Com acabamento em titânio, o modelo está disponível em preto, prata, ouro rosé e cinza espacial, custando R$ 5.499. Apple Watch SE 3 Atualizado após três anos, o SE 3 recebeu o chip S10, que garante carregamento duas vezes mais rápido e bateria de até 18 horas. Entre os novos recursos estão detecção de temperatura no pulso e pontuação do sono, além de funções já conhecidas como monitor cardíaco, detecção de quedas e colisões.

Disponível nas cores meia-noite e estelar, tem preço de R$ 3.299. Apple Watch Ultra 3 Voltado a esportistas e aventureiros, o Ultra 3 chega com conexão via satélite e autonomia de até 42 horas. Possui a maior tela já usada em um Apple Watch, mais brilhante e resistente. Também oferece monitoramento de sono, notificações de hipertensão e acabamento em titânio.