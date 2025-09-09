Apple apresenta iPhone 17 Air em meio à corrida pela IA

A Apple apresentou, nesta terça-feira (9), sua nova linha do iPhone 17, incluindo um modelo ultrafino Air, enquanto se esforça para demonstrar que pode acompanhar o ritmo na corrida pela inteligência artificial (IA) generativa. A gigante do Vale do Silício realizou seu evento anual de lançamento do iPhone em meio a crescentes desafios: a Casa Branca pressiona a empresa para reduzir sua dependência da fabricação chinesa, enquanto os investidores se perguntam se a Apple está realmente preparada para a era da IA.

Somam-se ainda as dificuldades derivadas das elevadas políticas tarifárias do presidente americano, Donald Trump. As ações da Apple caíram mais de 3% desde que o republicano assumiu o cargo em janeiro. Nesse contexto, a empresa de tecnologia aposta em um produto que espera impulsionar um grande ciclo de compras de iPhone e reverter a tendência dos clientes de conservar seus dispositivos por mais tempo antes de trocá-los. Para revitalizar sua marca, a Apple apresentou o iPhone 17 Air, descrito pelo CEO Tim Cook como "uma revolução total". Com apenas 5,6 mm de espessura, o dispositivo de 999 dólares (5.450 reais) incorpora o novo processador A19 Pro da Apple - o mais potente para iPhone até hoje - e promete uma bateria que dura o dia inteiro. Além disso, esta nova linha abandona os cartões SIM físicos em favor de suas versões virtuais eSIM.

O Air se junta à linha padrão da Apple, que inclui o iPhone Pro 17 premium, o modelo mais caro e de maior desempenho. Embora todos os novos dispositivos incorporem tecnologia de IA generativa, a Apple não fez nenhum anúncio importante sobre a expansão de suas capacidades de IA além das atualizações das funções existentes em seu "Apple Intelligence". As investidas da companhia em matéria de IA tiveram dificuldades para se consolidar desde o lançamento do "Apple Intelligence" no final de 2024.

Os usuários têm se mostrado especialmente decepcionados com as melhorias na assistente Siri, que continua surpreendentemente básica, apesar de anos de promessas. - Mudança estratégica - Analistas do setor consideram o iPhone Air como uma mudança estratégica, já que a Apple posiciona o design ultrafino, em vez de telas maiores, como seu novo atrativo de venda premium.

Sua reduzida espessura também poderia abrir caminho para o tão rumorado iPhone dobrável, que é esperado para o próximo ano. Concorrentes como Samsung e Huawei já oferecem smartphones dobráveis. No entanto, projetar dispositivos tão finos apresenta desafios: custos de produção mais altos e menor espaço para a bateria, embora a Apple afirme que o iPhone 17 Air tem uma duração de bateria de 24 horas com uma carga completa. Apesar de as tarifas aumentarem os custos de produção, a Apple manteve os preços do iPhone inalterados em relação aos modelos equivalentes do ano passado, uma medida que poderia reduzir as margens de lucro.