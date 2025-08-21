Óculos nos Stories do Instagram: o que significam?

O que são os óculos nos Stories do Instagram? Entenda o íconeÍcone de óculos apareceu em stories do Instagram e está relacionado com nova tecnologia de gravação e compartilhamento; entenda
Entrou no Instagram e percebeu que um ícone de óculos tem aparecido em alguns stories? Trata-se de um selo de plataforma para sinalizar que aquele conteúdo foi gravado e compartilhado com o Ray-Ban Meta.
Os óculos tecnológicos são uma nova parceria entre as empresas e podem indicar um futuro no qual a ferramenta vai estar disponível de forma mais acessível.
Símbolo de óculos no Instagram: o que significa?
Categorizada como “wearable”, ou seja, dispositivos eletrônicos projetados para serem usados no corpo, como acessórios, o Ray-Ban Meta é um óculos inteligente desenvolvido pela Meta em parceria com a Ray-Ban.
O óculos conta com uma câmera embutida que permite tirar fotos e gravar vídeos, publicando-os diretamente no Instagram.
Além disso, o dispositivo conta com a inteligência artifical da Meta integrada, permitindo o uso de uma assistente de IA para tarefas do dia-a-dia, como traduzir conversas e criar lembretes. Até o momento, o aparelho não está à venda no Brasil.
Entretanto, usuários brasileiros se depararam com o selo do Instagram que destaca conteúdos compartilhados diretamente do Ray-Ban Meta. Em nota ao veículo Canaltech, a Meta ressaltou que somente as públicas feitas com o Ray-Ban Meta contam com o selo.
Saiba como compartilhar stories do Instagram com o Ray-Ban Meta
Mesmo não disponível em solo nacional, a Meta compartilhou um tutorial de como publicar stories com o Ray-Ban Meta. A seguir, saiba como:
- Abra o app do Meta AI;
- Toque no ícone de óculos;
- Acesse as configurações;
- Entre em “Comunicação”;
- Aperte em “Conectar” ao lado de Instagram e faça login;
- Após o vínculo da conta, utilize comandos de voz como “Hey Meta, compartilhe minha última foto no Instagram” para criar a publicação.
Infelizmente, não é possível ver a prévia da publicação diretamente do óculos, mas a imagem fica disponível no aplicativo da IA do Meta para celular.
Ray-Ban, Celeste e Meta: saiba mais sobre óculos inteligentes
De acordo com a Bloomberg, a Meta planeja dar o próximo passo no lançamento de óculos inteligentes com um modelo intitulado de “Celeste”.
A informação é que o dispositivo será vendido a 800 dólares ao invés dos 1.000 dólares, como esperado anteriormente. Apesar da diminuição, o modelo ainda custa mais caro que o Ray-Ban Meta vendo a partir de 299 dólares.
O Meta Celeste, como tem sido chamado, virá com tela integrada para proporcionar ao usuário uma experiência mais próxima a realidade aumentada, sendo capaz de se conectar com a inteligência artificial da Meta de forma mais eficaz. Um exemplo é exibir a tradução ao vivo de alguém falando outro idioma na sua frente.
O que tem despertado a curiosidade da comunidade tecnológica é o design do Meta Celeste, que irá pesar cerca de 70g segundo relatório anterior divulgado.
Para efeito de comparação, os óculos inteligentes fabricados pela Ray-Ban pesam entre 48g e 51g. Mesmo com esses detalhes, não há data de lançamento para o Meta Celeste.
Especula-se que o seu protótipo será o já anunciado Orion, um par de óculos inteligentes que virá com uma tela translúcida na frente de grande parte da visão central do usuário.
O Meta Orion está especulado para ser lançado nos dias 18 e 19 de setembro, quando acontece a série de conferências transmitidas pelo Meta Connect, embora vazamentos recentes sugiram que a empresa está de olho em um lançamento em outubro.