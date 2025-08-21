Óculos nos Stories do Instagram: o que significam?

Óculos inteligentes são a mais nova tecnologia testada pelo Instagram; entenda / Crédito: Divulgação/Ray-Ban

Entrou no Instagram e percebeu que um ícone de óculos tem aparecido em alguns stories? Trata-se de um selo de plataforma para sinalizar que aquele conteúdo foi gravado e compartilhado com o Ray-Ban Meta. Os óculos tecnológicos são uma nova parceria entre as empresas e podem indicar um futuro no qual a ferramenta vai estar disponível de forma mais acessível.

Símbolo de óculos no Instagram: o que significa? Categorizada como "wearable", ou seja, dispositivos eletrônicos projetados para serem usados no corpo, como acessórios, o Ray-Ban Meta é um óculos inteligente desenvolvido pela Meta em parceria com a Ray-Ban. O óculos conta com uma câmera embutida que permite tirar fotos e gravar vídeos, publicando-os diretamente no Instagram. Além disso, o dispositivo conta com a inteligência artifical da Meta integrada, permitindo o uso de uma assistente de IA para tarefas do dia-a-dia, como traduzir conversas e criar lembretes. Até o momento, o aparelho não está à venda no Brasil. Leia mais Nova função do Instagram que compartilha localização deixa usuários em alerta Sobre o assunto Nova função do Instagram que compartilha localização deixa usuários em alerta

Entretanto, usuários brasileiros se depararam com o selo do Instagram que destaca conteúdos compartilhados diretamente do Ray-Ban Meta. Em nota ao veículo Canaltech, a Meta ressaltou que somente as públicas feitas com o Ray-Ban Meta contam com o selo. Saiba como compartilhar stories do Instagram com o Ray-Ban Meta Mesmo não disponível em solo nacional, a Meta compartilhou um tutorial de como publicar stories com o Ray-Ban Meta. A seguir, saiba como: Abra o app do Meta AI; Toque no ícone de óculos; Acesse as configurações; Entre em “Comunicação”; Aperte em “Conectar” ao lado de Instagram e faça login; Após o vínculo da conta, utilize comandos de voz como “Hey Meta, compartilhe minha última foto no Instagram” para criar a publicação. Infelizmente, não é possível ver a prévia da publicação diretamente do óculos, mas a imagem fica disponível no aplicativo da IA do Meta para celular.

Ray-Ban, Celeste e Meta: saiba mais sobre óculos inteligentes De acordo com a Bloomberg, a Meta planeja dar o próximo passo no lançamento de óculos inteligentes com um modelo intitulado de “Celeste”. A informação é que o dispositivo será vendido a 800 dólares ao invés dos 1.000 dólares, como esperado anteriormente. Apesar da diminuição, o modelo ainda custa mais caro que o Ray-Ban Meta vendo a partir de 299 dólares. O Meta Celeste, como tem sido chamado, virá com tela integrada para proporcionar ao usuário uma experiência mais próxima a realidade aumentada, sendo capaz de se conectar com a inteligência artificial da Meta de forma mais eficaz. Um exemplo é exibir a tradução ao vivo de alguém falando outro idioma na sua frente.