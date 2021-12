Brasil possui 51 smartphones 5G homologados para uso; veja lista

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que o mercado brasileiro de telecom já conta com 51 smartphones homologados para o uso da nova geração de telefonia móvel, o 5G. A lista foi divulgada na última semana e traz aparelhos de Motorola, Xiaomi, Samsung, Apple, Asus, TCL e até Nokia.

Os smartphones tiveram os componentes testados e homologados em processos que envolvem técnicos da Anatel e das fabricantes. Os requisitos para operar a nova tecnologia foram estabelecidos em normas publicadas na primeira metade de 2020, já adiantando o interesse das marcas no lançamento de novas unidades.

Mas o início da operação do 5G na frequência leiloada mês passado é previsto para julho de 2022. Fortaleza, inclusive, é apontada pelas operadoras como a única cidade do Nordeste com legislação capaz de permitir a instalação das antenas.

Confira a lista dos smartphones:

iPhone

Ao todo, 7 aparelhos da Apple foram homologados na Anatel, mas apenas 4 nomes comerciais foram listados:

iPhone 12 Mini



iPhone 12



iPhone 12 Pro



iPhone 12 Pro Max

Xiaomi

A montadora chinesa teve sete aparelhos homologados, mas apenas dois tiveram os nomes comerciais listados:

Mi 10T Pro



Mi 10T

Realme

realme 7 5G

realme 8 5G

realme GT Master Edition

Samsung

Ao todo, 12 aparelhos da montadora sul-coreana foram homologados, mas apenas seis tiveram os nomes comerciais revelados:

Galaxy Z Fold2 5G



Galaxy S21 5G



Galaxy S21 Ultra 5G



Galaxy Note 20 5G



Galaxy note 20 Ultra 5G

TCL

TCL 20 Pro 5G

Nokia

Nokia G50

Motorola

Onze aparelhos foram homologados pela Motorola, mas dois não tiveramo nome comercial revelado no documento.

Motorola Edge



Motorola Moto G 5G Plus



Motorola Moto G 5G



Moto G G100



Motorola Edge 20 Lite



Motorola Edge 20



Motorola Moto G50 5G



Motorola Edge 20 Pro

Asus

Zenfone 8



ROG Phone 3



Zenfone 7



Zenfone 8 Flip



ROG Phone 5



ROG Phone 5s

Cuidado ao comprar o aparelho

Para fazer uso pleno do 5G, no entanto, o usuário pode adquirir o aparelho tanto dentro quanto fora do Brasil, mas precisa ter atenção: apenas os aparelhos listados pela Anatel têm o funcionamento garantido na nova frequência.

O teste feito garante isso. Se o celular é comprado nos Estados Unidos, Europa ou mesmo China em versão internacional, ele vai funcionar no 5G do Brasil. Agora, se for um modelo fora dessa lista, a operação não é assegurada. Pode funcionar, mas também não pode.

"É importante ressaltar que a homologação é pré-requisito ao uso e comercialização do produto no Brasil, devendo o consumidor, antes de adquirir tais produtos, verificar o código de homologação estampado no chassi (ou no manual do produto) e consultar a sua operadora sobre a compatibilidade do produto à rede. Dessa forma, o consumidor poderá usufruir de maneira plena dos benefícios das redes de telecomunicações 5G, sem correr riscos à utilização do produto", alerta a Agência.

