Você sabe o que são Realidade Virtual e Aumentada

Conhecidas pelo seu alto potencial de engajamento e por proporcionar experiências diferenciadas e imersivas, as chamadas Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (VA) já são muito populares no segmento de games. Contudo, os benefícios destes recursos tecnológicos não se limitam, apenas, a esse setor, trazendo diversas possibilidades para áreas como educação, saúde e treinamentos corporativos, por exemplo. Na visão de Marcelo Marcati, CCO e cofundador da Venturion , estúdio de experiências imersivas investido pela Tapps Ventures , o movimento se deve, principalmente, pois as tecnologias são capazes de romper barreiras físicas e transformar a forma como o público - seja final ou dentro de uma corporação - interage e consome informações.



"O grande ‘pulo do gato’ é que esses recursos trazem um apelo emocional e uma prática mais lúdica para as atividades, independentemente de quais sejam. Isso porque as ferramentas de VR e AR são capazes de transportar o usuário de forma imersiva para qualquer ambiente, transformando conteúdos maçantes, densos e difíceis em algo mais atrativo", afirma Marcati.

Não à toa, os investimentos no mercado de VR devem atingir a marca de US$ 22 bilhões até 2025, conforme aponta um levantamento realizado pela Goldman Sachs, e setores como Turismo e Varejo têm apostado fortemente no método. A fim de prestar alguns esclarecimentos e sanar de vez as dúvidas sobre as Realidades Virtual e Aumentada, o fundador da Venturion explica os diferenciais e benefícios das tecnologias. Confira!

Só empresas do universo do entretenimento e dos games podem aderir?

Não. Embora as práticas tenham ficado mais em evidência nesses nichos, elas não se limitam a eles! Com uma boa estratégia, propósitos bem amarrados e doses de criatividade, diversos setores podem se beneficiar das tecnologias, desde a educação até o agronegócio. As possibilidades são inúmeras, indo dos treinamentos e aulas até showrooms de produtos.

Quais as diferenças entre Realidade Virtual e Realidade Aumentada?

Ambas entram em ação para ludificar processos e transformar a experiência do usuário, mas a principal diferença é a forma como isso é feito. No caso da VR, é necessário um equipamento próprio, como os óculos e o uso de softwares específicos. Já a VA é uma alternativa mais simples e barata, que permite a integração entre o ambiente físico e o virtual por meio de dispositivos mais simples, como smartphones e projetores, por exemplo.

Por que adotar esses recursos nos treinamentos corporativos?

A tecnologia, em especial da Realidade Virtual, é uma excelente alternativa para treinamentos de atividades que exigem algo mais "mão na massa" e que possuem conteúdos muito densos. Isso se deve ao fato de que o colaborador que está passando pelo treinamento consegue ver, na prática e de maneira realista, o que deve ser feito, possibilitando as chances de erro e acerto, mas em um ambiente seguro, tornando a atividade em uma experiência gamificada e trazendo feedbacks constantes e instantâneos.



Sobre a Venturion

Presente no mercado há três anos, a Venturion, investida da Tapps Ventures - startup que acelera novos negócios -, é referência em experiências imersivas gamificadas, que aliam inovação tecnológica com fatores sensoriais e emocionais para humanizar as relações entre tecnologia, público, empresas e seus produtos e serviços.

Todas as plataformas em Realidade Virtual, 3D e Realidade Aumentada são desenvolvidas através da Unity, uma engine com tecnologia de ponta que permite a construção de jogos e serviços corporativos com gráficos de alta qualidade e interatividade imersiva. Trata-se de uma plataforma utilizada em games premiados e em atrações imersivas nos melhores parques de diversões do mundo.

Sobre a Tapps Ventures

Fundada em 2018, a Tapps Ventures é uma Startup Studio, do Grupo Tapps, com objetivo de descobrir ideias e impulsionar outras startups emergentes para alcançarem seu potencial. No portfólio, Tapps Ventures já conta com as empresas: SPXP , portal de experiências da cidade de São Paulo; TeamUpp , empresa de consultoria especializada em engajamento e bem-estar gamificados, e Venturion , estúdio que desenvolve produtos inovadores em tecnologia de Realidade Virtual.