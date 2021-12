Site do Ministério da Saúde sofre ataque hacker

Na madrugada desta sexta-feira, 10, o portal exibiu uma mensagem informando que dados do Ministério foram roubados; até o momento, não há evidências que comprovem a afirmação

O site do Ministério da Saúde sofreu uma invasão na madrugada desta sexta-feira, 10. Ao tentar acessar o endereço saude.gov.br e outros relacionados, é exibida uma página escura, com uma mensagem dos supostos hackers. O aplicativo Conecte SUS também está fora do ar.

Os invasores se intitulam "Lapsus Group". Na mensagem é informado que "os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos" e que "50 TB de dados" estariam sob posse do grupo. Cerca de duas horas após o ocorrido, o site saiu do ar totalmente.

O aplicativo Conecte SUS, apesar de abrir normalmente, não retorna resultado em nenhuma função que dependa de internet. Entre os serviços fora do ar está a emissão do comprovante de imunização contra a Covid-19, o chamado passaporte de vacina.

Por volta das 3 horas da madrugada, o site do Ministério havia saído totalmente do ar, e permanecia assim até o fechamento desta matéria. O órgão ainda não emitiu posicionamento oficial sobre o ocorrido.

