Tuk tuk elétrico de rede varejista inicia as operações

Com a proposta de adaptar serviços da empresa para as alternativas de menor impacto ambiental e trazer mais agilidade nas entregas, a ibyte inicia a partir desta semana a entrega de produtos com carro elétrico. O veículo modelo “Joaninha” foi batizado pelos colaboradores com o mesmo nome, pela cor vermelha que remete à própria logomarca. Fará inicialmente o serviço de delivery da loja Dom Luís em parceria com a Veloo Brasil.

Os transportes elétricos são as principais tendências dos próximos anos, como parte da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), onde cada vez mais empresas se adequam ao plano de sustentabilidade global.

O cargo da ibyte suporta até 280 kg e após carregado, tem autonomia para fazer 60Km/h, com velocidade máxima de 32Km/h. Com o veículo, 84kg de dióxido de carbono deixam de ser emitidos na atmosfera em 8 horas de uso, já que um carro comum emite cerca de 130 a 250 gramas de CO2 por quilômetro. Até junho de 2022, a marca pretende colocar 10 Joaninhas em circulação em Fortaleza.

“Esse é o primeiro exemplar da loja e estamos iniciando os serviços de entrega na região. Além de todo fator ecológico, com menos poluentes, a joaninha é um atrativo para o cliente, que está adaptado para receber as entregas em carros maiores”, pontuou o diretor de marketing da ibyte, Nelson Gurgel.