Veja aplicativos e jogos gratuitos temporariamente nesta sexta, 3/12

Aplicativos pagos que variam entre games, ferramentas e pacotes de ícones estão desbloqueados por tempo limitado na loja de apps do Google. Basta clicar no botão "Instalar" para baixar o aplicativo de forma gratuita. Além disso, depois que passar o prazo de gratuidade, o app continua sendo do usuário e pode ser baixado ilimitadas vezes nos dispositivos vinculados à mesma conta Google. As informações são do portal TechMundo.

Sobre o assunto Plataforma Google Destaques pretende ampliar painéis com conteúdos locais

Facebook Protect: recurso de segurança é lançado no Brasil

Conheça Ameca, o robô em forma humana que sorri, arregala os "olhos" e surpreendeu a internet

Confira aplicativos que estão gratuitos temporariamente seus valores:

Digital Dashboard GPS Pro (R$ 2,99) - Velocímetro

Quanto posso gastar? Rastreador de Gastos Premium (R$ 14,99) - Finanças pessoais

Pro Qamp - Jogador MP3 - Leitor de Música (R$ 4,59) - Player de música

Exercícios em casa Gym Pro (No Ad) (R$ 6,49) - Exercícios físicos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogos



Stickman Legends: Jogo Offline (R$ 2,49) - Ação

Hills Legend: Horror (HD) (R$ 0,99) - Terror

Zombie Age 2 Premium: Shooter (R$ 0,99) - Ação

FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game (R$ 3,39) - Casual

Infinity Dungeon 2! (R$ 2,99) - Ação

Infinity Dungeon! (R$ 2,99) - RPG

A-2481 (R$ 0,99) - Terror

[VIP] Missile Dude RPG tap-shot (R$ 6,99) - Ação

Eveybody's RPG (R$ 4,59) - RPG

Princesa Moeda! (R$ 2,99) - Estratégia

DungeonCorp. PLATINUM Um jogo de coleta automática (R$ 8,99) - RPG

Soul Warrior Premium (R$ 1,29) - RPG

Viva ou morra sobrevivência Pro (R$ 4,39) - Ação

PIXEL BLADE M Vip (lâmina de pixel M) (R$ 9,99) - RPG



Pacote de ícones



Hexagon White - Icon Pack (R$ 5,99)

Sweetbo - Icon Pack (R$ 4,89)

Symbon - Icon Pack (R$ 3,29)

X mas - Icon Pack (R$ 3,49)

Ciclo - Icon Pack (R$ 7,99)

Retax - Icon Pack (R$ 2,19)

Zorun - Icon Pack (R$ 2,09)

Pixel Nougat - Icon Pack (R$ 4,39)

Voco - Icon Pack (R$ 2,19)

Tags