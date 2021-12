Plataforma Google Destaques pretende ampliar painéis com conteúdos locais

A plataforma “Google Destaques”, lançada em outubro de 2020, pretende ampliar os painéis de conteúdo jornalístico para além das informações nacionais e regionais. A expectativa é também envolver na plataforma assuntos de cunho local para os usuários. Com um investimento de US$ 1 bilhão, o produto chegou primeiro no Brasil e na Alemanha. A iniciativa é mais uma ferramenta de notícias do Google.

Os “Destaques” é inserido dentro do “Google Notícias” e oferece ao usuário painéis de notícias dos veículos jornalísticos parceiros do Google. Nele, a autonomia dos conteúdos é de cada veículo, ou seja, são eles que realizam a curadoria do conteúdo que irá aparecer no “Destaques”. O objetivo da ferramenta é contribuir para colaborar com um ecossistema de jornalismo no Brasil, assim como demais países em que atua.

No Brasil, são 55 veículos parceiros atualmente, entre eles O POVO. De acordo com a diretora de Parcerias de Produtos de Notícias para a América Latina do Google, Andrea Fornes, a ideia é cobrir todas as regiões do País, trabalhar com diversos tamanhos ou coberturas, como nacional, regional e local, e trazer o maior número de parceiros para dentro dos Destaques.

Ainda segundo Andrea, durante a pandemia do coronavírus, o conteúdo local se destacou muito nas pesquisas do Google. “A gente viu na pandemia que o conteúdo local, que já era relevante, se tornou ainda mais importante, as pessoas querendo saber sobre hospitais próximos, onde tomar vacina, sobre casos de Covid na sua redondeza, então é muito importante que a gente possa oferecer esse tipo de conteúdo dentro do Google Destaques”, disse.

Na plataforma, os usuários podem seguir os painéis e as publicações daqueles painéis. Com os Destaques, os veículos parceiros ganham uma audiência muito fiel e uma audiência que pode vir a se tornar depois, à veículos que tem assinatura, futuros assinantes, comentou Andrea Fornes. Além disso, atrai tráfego para os sites das publicações. Ao clicar nos artigos para leitura, os leitores são levados aos sites dos veículos. Desse modo, gera mais de 10 milhões de cliques por mês às publicações parceiras.

Para os usuários, a diretora destaca que é uma forma dos usuários encontrar o conteúdo que é relevante para ele. “Ele pode selecionar as notícias que são mais interessantes e as fontes de notícias da sua preferência, e como isso a partir do momento que ele segue a publicação ele vai ver mais conteúdo daquela publicação na timeline do Google News, ou do Google Notícias, e vai ter um conteúdo muito diverso”, explica.

O Google Destaques está disponível para usuários que acessam o Google Notícias pelo navegador (news.google.com.br) no desktop ou dispositivos móveis, no aplicativo do Google Notícias (iOS e Android) e no Discover (disponível nos aplicativos Google ou na tela inicial à esquerda nos dispositivos Android).



