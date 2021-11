Em novos testes, WhatsApp tem reações com emojis

As reações poderão ser vistas por qualquer pessoa e também estará disponível para os chats privados. Função é parecida com as dos aplicativos Instagram e Facebook - também da mesma empresa do WhatsApp, a Meta

O WhatsApp pode receber, em breve, a função de reagir às mensagens com emojis, assim como acontece no Facebook e Instagram - outros aplicativos da empresa Meta, de Mark Zuckerberg, que detém a ferramenta. Novidade vem logo após a liberação para os usuários criarem figurinhas dentro da própria versão para computadores do WhatsApp.

As reações poderão ser vistas por qualquer pessoa no caso de grupos, mas também estarão disponíveis nos chats privados. A novidade foi divulgada na última semana pelo site especializado WABeta Info, conhecido por adiantar novidades do aplicativo instantâneo de mensagens, e está disponível na última atualização Beta do WhatsApp, o 2.21.22.17 beta update.

Segundo o site, os usuários poderão verificar o horário que uma mensagem foi enviada ou por quem foi lida, além de saber quem reagiu a qual mensagem e quando. Por hora, as reações estão limitadas a um total de seis emojis e o desenvolvimento está focado na versão do iOS do aplicativo, com lançamento futuro para os dispositivos Android. Entretanto, ainda não há previsão de quando a função estará disponível para uso geral pelos usuários.

