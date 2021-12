Conheça Ameca, o robô em forma humana que sorri, arregala os "olhos" e surpreendeu a internet

O robô humanoide Ameca “acordou para a vida” na quinta-feira, 2, e impressionou a internet por seu realismo. A tecnologia foi desenvolvida pela Engineered Arts e será lançada em 2022 para venda e aluguel.

Durante o anúncio do projeto, a empresa britânica classificou Ameca como o “robô em forma humana mais avançado do mundo”. Nas redes sociais, o modelo viralizou e assustou os internautas por suas expressões ultra realistas.

É que o Ameca consegue sorrir, arregalar os "olhos" e até mesmo tomar susto. Assista:

Para a Reuters, o CEO da Engineered Arts, Will Jackson, falou sobre a aparência do robô. "A razão para fazer um robô que se pareça com uma pessoa é para interagir com as pessoas", destacou.

O lançamento oficial do Ameca acontecerá na Consumer Electronics Show (CES) 2022, uma feira internacional de tecnologia. Segundo o portal G1, o projeto passou cerca de 15 anos para ser desenvolvido.

Ameca será vendido por 100 mil libras, cerca de R$ 745 mil. Além de comprar, os interessados também poderão alugar o robô. A empresa informou que o público também poderá comprar uma parte do modelo, como um braço ou uma mão.

Apesar do realismo nas expressões, o robô ainda não é capaz de andar. De acordo com seus criadores, Ameca servirá como plataforma para o desenvolvimento de novas e ainda mais avançadas tecnologias.



