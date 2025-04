Creatina: Anvisa reprova um dos 41 suplementos analisados; veja lista

O maior número de inconformidades foi identificado no rótulo, mas apenas uma marca apresentou teor de creatina abaixo do valor declarado; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) analisou 41 suplementos alimentares de creatina comercializados no Brasil. O estudo revelou nesta quarta-feira, 24, que uma das marcas apresentou um produto com teor de creatina abaixo do esperado, configurando potencial infração sanitária.

Além disso, 40 dos 41 produtos continham irregularidades na rotulagem, mas nenhuma das incorreções representa risco imediato à saúde e o resultado geral é satisfatório. Veja mais sobre a análise.