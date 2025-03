Veja como usar suplementos alimentares com segurança 

Com a crescente busca por uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável, muitas pessoas recorrem à suplementação alimentar para suprir necessidades específicas do organismo ou até mesmo potencializar os resultados da atividade física. No entanto, a desinformação sobre o tema pode levar a erros.

Conforme Ana Beatriz Gaeta Yokoyama, nutricionista da Endogen — healthtech especializada em produtos de nutrição clínica e de Cannabis medicinal —, os suplementos nutricionais são um complemento à alimentação, especialmente quando a ingestão de macro e micronutrientes não é suficiente apenas com a dieta. “A suplementação tem o objetivo de suprir parte das carências nutricionais do indivíduo”, explica.