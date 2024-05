Creatina: como escolher a melhor? Especialistas dão dicas

Dica 5

Creatina em pó ou gominha de creatina?

Gominhas de creatina se popularizaram, mas o ideal é o consumo do suplemento em pó Crédito: Freepik

As “balinhas” de creatina chegaram ao mercado no final de 2023. Elas são como bombons, mas com a suplementação em sua fórmula. O produto se popularizou com a publicidade de influenciadores digitais.

Senna explica que a diferença dessa “nova” creatina para a tradicional é a apresentação. Além disso, junto com o gummy vem alguns aditivos que não estão presentes na creatina em pó, como gelatina e maltitol.

Ele recomenda que adultos façam uso da creatina em pó. Já os gummies de creatinas seriam mais adequados para crianças que precisam fazer a suplementação por recomendação médica, por serem mais atrativos e saborosos.