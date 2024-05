Creatina: relatório reprova 25 marcas por impurezas; veja quais foram

Em um teste da Abenutri com 66 marcas de creatina, 25 rótulos não atenderam aos padrões de qualidade; Confira as 25 marcas que foram reprovadas

Das 25 marcas que foram reprovadas por não corresponderem à proposta mencionada nas embalagens, 10 apresentaram 100% de variação na creatina. Nesses produtos, segundo a Abenutri, seguindo a análise dos componentes dentro do pote, há qualquer tipo de produto no recipiente, menos creatina .

Um teste realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) com 66 marcas de creatina aponta que 25 dos rótulos analisados (cerca de 16%) não condizem com os padrões de qualidade sugeridos em seus recipientes.

Em uma bateria de testes produzidos em laboratório, foi calculada a base de cada componente que os rótulos das marcas afirmavam que o produto continha. Logo após, verificou-se qual a porcentagem do que realmente estava disponível em cada produto.

Conforme a Abenutri, a variação máxima permitida é de 20% da quantidade de creatina especificada no rótulo. Logo, é necessário que ela apresente ao menos 80% de pureza.

Creatina: veja quais foram as marcas reprovadas



Seguindo a lista de requisitos que consta no relatório formulado pela Abenutri, confira quais foram as marcas cuja variação de seus componentes não condiz com aqueles propostos em seus recipientes.