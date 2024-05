Creatina: antes ou depois do treino? Saiba a melhor hora de tomar

A creatina não tem benefícios imediatos, assim, o uso deve ser diário , mesmo que a pessoa não treine todos os dias. É importante manter regularidade no uso do suplemento, para que o nível da substância aumente nos músculos.

Com o aumento de pessoas interessadas em cuidar da saúde, os suplementos passaram a ser implementados na alimentação dos que praticam atividades físicas. A creatina e o whey são os exemplos mais comuns.

A nutricionista Victorya Portela explica que, no entanto, é indicado consumir próximo ao período de atividade física. “Isso ajuda na absorção. Ela (a creatina) também é melhor absorvida com carboidratos, então pode associar com uma fruta, por exemplo”, completa.

Creatina: precisa de indicação médica para tomar?



Para tomar creatina, não é necessário procurar um especialista, qualquer pessoa pode comprar e começar a consumi-la.