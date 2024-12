Creatina: teste caseiro funciona para detectar produto adulterado? Entenda

No entanto, a crescente preocupação com a adulteração desse suplemento tem gerado discussões sobre os riscos à saúde e formas de identificar produtos adulterados.

As discrepâncias entre a quantidade de creatina informada no rótulo e a quantidade real presente nos produtos geraram um alerta sobre a segurança do consumidor. O aumento dos casos de adulteração levou à disseminação de testes caseiros para identificar produtos fraudulentos.

Recentemente, a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) analisou diversas marcas do produto comercializado no Brasil e 18 delas foram reprovadas por adulteração ou inconsistência na composição.

O procedimento consiste em adicionar algumas gotas de iodo à mistura de creatina e água. Se o produto for puro, a solução permanecerá com uma cor amarela intensa. No entanto, caso a mistura escureça, isso indica a presença de amido, um indicativo de adulteração.

Além disso, o uso de creatina adulterada pode resultar em sintomas como náuseas, diarreia, palpitações e alterações no sono, sinais de que o produto contém substâncias não mencionadas no rótulo.

Leia mais Creatina: 8 dúvidas respondidas sobre o consumo do suplemento

Cuidados ao comprar creatina e como evitar produtos falsificados

A recomendação dos especialistas é sempre adquirir creatina de fontes confiáveis, preferencialmente em lojas e marcas reconhecidas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disponibiliza uma lista de ingredientes aprovados, o que facilita a escolha de suplementos de qualidade.

O nutricionista Tiago Pires Xavier aponta que a identificação visual da creatina também pode ser útil. Segundo ele, “a creatina adulterada geralmente apresenta textura ou aparência diferentes, como uma cor alterada ou formato irregular”.

A fiscalização, embora tenha avançado, ainda exige que os consumidores permaneçam atentos ao preço e à procedência dos produtos, especialmente em plataformas online. "Preços muito baixos devem ser vistos com desconfiança", conclui Xavier.

Diante da crescente preocupação com a qualidade da creatina no mercado, as autoridades de fiscalização têm adotado medidas para combater a venda de produtos adulterados. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) solicitou a suspensão da venda de creatinas adulteradas em plataformas de comércio eletrônico.

A Anvisa também recomenda cautela ao adquirir suplementos e alerta sobre os perigos de preços muito baixos e rótulos duvidosos. A fiscalização visa garantir que os produtos comercializados atendam aos padrões de qualidade exigidos pela legislação.

Como denunciar produtos adulterados?

O Ministério da Justiça e órgãos como a Anvisa incentivam a denúncia de produtos adulterados ou falsificados. Consumidores podem registrar queixas por meio do site da Anvisa ou em plataformas como o Procon e o Conselho Federal de Nutrição.

Para garantir a segurança, os especialistas recomendam que os consumidores sempre verifiquem a autenticidade do suplemento antes de comprá-lo, observando, entre outros fatores, o preço e a qualidade do produto. A crescente desinformação sobre suplementos alimentares faz essencial que os consumidores estejam atentos à procedência dos produtos e à veracidade das informações no rótulo.

Denúncias também podem ser feitas sobre a recomendação indevida de suplementos por profissionais de nutrição, utilizando as plataformas de denúncia disponíveis.

Denúncia de produtos adulterados ou falsificados

Onde: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Como: Acesse o site da Anvisa ou entre em contato com a Ouvidoria, registrando o produto adulterado e, se possível, forneça evidências como fotos ou embalagens.

Onde: Conselho Federal de Nutrição

Como: Acesse o site do Conselho e preencha o formulário, identificando-se ou não, para denunciar.

Onde: Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)

Como: Acesse o atendimento virtual do Procon de Fortaleza, e preste uma denúncia. Outras regiões podem acessar o atendimento de cada estado.