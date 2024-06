Creatina: veja como é o efeito do suplemento no corpo

O suplemento melhora a disposição e execução de atividades físicas. Entenda como funciona a creatina no organismo

É um aminoácido presente nos músculos, funcionando como um reservatório energético para situações que exigem mais energia rápida do corpo. A creatina é formada no organismo a partir de três aminoácidos (glicina, metionina e arginina), os blocos de construção das proteínas.

A creatina é um aminoácido que já se tem no organismo; então, entenda o porquê de os nutricionistas recomendarem o uso dessa suplementação e como ela funciona no corpo.

O uso da creatina ganhou popularidade no período pós-pandemia. Como observa o nutricionista esportivo e clínico Mateus Cardoso: “a maior procura pela suplementação mostra a maior procura da população por um estilo de vida mais saudável”.

Ela serve como um combustível para os músculos esqueléticos e pode promover o crescimento muscular quando combinada com o exercício físico. É produzida no fígado e nos rins, mas também é possível de obter através da dieta ao consumir carne vermelha, peixe e frango.

Ao longo do dia, o corpo reabastece naturalmente a creatina em seus músculos. No entanto, a quantidade presente no organismo pode não ser o suficiente para o indivíduo.