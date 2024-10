Doar cérebro para estudo é possível; entenda como é o processo

José Adilson Rodrigues do Santos, conhecido por Maguila, foi um dos maiores nomes do boxe e morreu na última quinta-feira, 24, por complicações devido à Encefalopatia Traumática Crônica (ETC). Maguila vivia contra a doença cerebral desde 2013 e decidiu doar o órgão afetado para estudo em 2018.

Durante o velório, a esposa de Maguila, Irani Pinheiro, afirmou que, no dia da morte, o cérebro do ex-boxeador foi doado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). O órgão irá para onde já estão os cérebros do ex-boxeador Eder Jofre e do ex-jogador da seleção Bellini.