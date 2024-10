Irani Pinheiro: quem é esposa de Maguila, com quem boxeador teve um filho

Sua esposa Irani é a mãe do terceiro filho de Maguila e o acompanhava por onde fosse em sua trajetória de lutador também gerenciando sua carreira. Conheça a seguir mais sobre Irani Pinheiro e a família do pugilista.

Um dos maiores nomes do boxe mundial, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu nesta quinta-feira, 24 , aos 66 anos. Ele deixa três filhos e a esposa Irani Pinheiro, com quem foi casado por boa parte de sua vida.

Irani Pinheiro: quem é a esposa de Maguila?

Irani Pinheiro dedicou-se nos últimos anos a cuidar de Maguila. Após cerca de 40 anos de casamento com o boxeador, ela foi quem mais esteve com ele antes de sua morte

A mulher de 58 anos se graduou em Direito para cuidar de questões contratuais de Maguila, pois o ex-boxeador não conseguia faturar com sua carreira por não ser bem gerenciada. Atualmente ela ainda atua na área e é presidente do Instituto Adilson Maguila.

Ela chegou a ser acusada de estar interessada no status do pugilista, que estava no auge da carreira. No entanto, sua decisão de ficar ao lado dele após o diagnóstico da doença provou o contrário.