Doação de órgãos: cidadãos podem manifestar vontade por meio de documento digital

O cidadão que deseja ser doador de órgãos poderá manifestar e formalizar a sua vontade por meio de um documento oficial, feito digitalmente em qualquer um dos 8.344 cartórios de notas do Brasil. A iniciativa da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, Tecidos e Partes do Corpo Humano (Aedo) foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Colégio Notarial do Brasil, no último dia 27 de março.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o tabelião de notas do município de Redenção, Renan Moreira, explicou que a modalidade tem por objetivo assegurar que o desejo de doar os órgãos seja cumprido, visto que, na maioria das vezes, os familiares têm uma opinião diferente.

“A novidade que a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, Tecidos e Partes do Corpo Humano traz é a possibilidade de, a pessoa em vida, manifestar a sua vontade, que vai prevalecer sobre a declaração, eventualmente feita após a morte, pelos familiares”, explicou Renan.