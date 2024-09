Setembro Verde: saiba como se tornar um doador de órgãos

A campanha do Setembro Verde tem como objetivo conscientizar acerca da doação de órgãos no Brasil. O que muita gente não sabe, no entanto, é que o processo para se tornar um doador é muito simples: basta comunicar aos familiares sobre o desejo de doar seus órgãos em caso de falecimento.

Atualmente, existem dois tipos de doação de órgãos no Brasil. O primeiro ocorre diante do falecimento do doador. Segundo o enfermeiro da equipe de Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Cariri, Wagner Brito, a doação ocorre em casos de pacientes com diagnóstico de morte encefálica, vítimas de traumatismo craniano ou AVC. Os órgãos apenas são doados após a autorização familiar.

“Para que tenha doação é preciso dizer um sim. Só precisa comunicar aos familiares sobre sua intenção de doar. Não precisa colocar em documento ou registrar em cartório. Os órgãos são utilizados para o transplante e só existe transplante com o sim daquele paciente”, explicou em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.